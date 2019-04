Joven jujeño elegido para spot de ShowMatch

El jujeño Lautaro Tolaba forma parte del spot televisivo con el que Canal Trece presenta su programación de abril. El joven violinista de 13 años fue elegido para promocionar el concurso llamado "Genios de la Argentina", certamen que buscará talentos a lo largo del país y que este año será parte del popular ciclo ShowMatch que conduce Marcelo Tinelli. En diálogo con nuestro medio Lautaro se mostró feliz por haber sido elegido y contó detalles de la experiencia vivida con el equipo del exitoso programa durante las grabaciones que se concretaron semanas atrás.

EN PURMAMARCA |EL MÚSICO JUNTO AL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE SHOWMATCH.

Así el chico quien actualmente es alumno de la Escuela Superior de Música, contó que fue parte de las audiciones que se llevaron a cabo en octubre de 2018 en el Centro de Arte Joven Andino de nuestra ciudad, "me presenté al casting el año pasado, fue mucha gente y cuando fue mi turno tenía solo cuatro minutos y toqué "La chacarera del Changuito" y "La Zamba de la Bailarina". Y a principios de este año me llamaron para avisarme que había quedado seleccionado para el spot del programa", relató.

El músico contó que junto a un equipo de producción encabezado por Jorge "Negrito" Luengo, se trasladaron a Purmamarca y grabaron las imágenes que ya se difunden masivamente en El Trece y otros medios digitales. Y sobre lo vivido indicó que "me trataron muy bien, me gustó la experiencia, estuvo buena, me felicitaron y existe la posibilidad de ir al programa más adelante". Mientras su padre, Darío Tolaba, presente en la conversación, no pudo ocultar su satisfacción por el logro de su hijo y dijo que "cuando lo vimos el orgullo fue enorme". El joven contó también que espera seguir dedicándose a la música porque "me gusta mucho".

EN EL CERRO DE SIETE COLORES / EL ARTISTA INTEGRA EL SPOT PROMOCIONAL DE CANAL TRECE.

Lautaro Tolaba concurre a la Escuela Provincial de Comercio Nº1, toca el violín desde los ocho años. Fue premiado como "Revelación" en el Serenata a la Niña Yolanda 2017 y ganó un concurso en un festival que organizado por Roque Jara se llevó a cabo en puente San Francisco, de Vinalito. Además, es asiduo protagonista del Festival del Pan Casero que periódicamente se realiza en Yala y actuó este año en el Festival de la Cabeza Guateada también en aquella localidad con muy buena repercusión. Actualmente se está preparando para una presentación en el Festival de la Humita, programado para el 21 de abril en Vinalito.

Finalmente, Darío Tolaba quiso subrayar que su hijo se formó íntegramente en la Escuela Superior de Música de Jujuy , "inclusive fue parte de la Orquesta de Formación Temprana que desapareció por falta de presupuesto. Por eso quiero adherir a los reclamos de la institución", expresó. Cabe recordar que desde hace unos días el establecimiento local atraviesa un serio conflicto por la no reincorporación del personal de limpieza y administrativo en la escuela.

En Salinas Grandes con “Sol”



SALINAS GRANDES / EL EQUIPO DE SHOWMATCH GRABÓ EN HERMOSOS PARAJES JUJEÑOS.

Por otro lado, cabe mencionar que por intermedio del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy también fue convocada la joven artista “Sol” que grabó su participación en Salinas Grandes.

Jorge “Negrito” Luengo, productor del ShowMatch, brindó precisiones de las jornadas de grabación en nuestra provincia.

Así contó que “la idea fue mostrar los talentos de las diferentes ciudades y provincias, en el caso puntual de Jujuy grabamos con Sol y con Lautaro que son dos jóvenes jujeños muy talentosos”.

“SOL” / LA JOVEN ARTISTA TAMBIÉN GRABÓ PARA EL SPOT DEL PROGRAMA.

Luego agregó que “decidimos mostrar Purmamarca y Salinas Grandes en la promo, motivados justamente porque son dos lugares muy hermosos de la Argentina, y nos parecía que había que destacarlos y mostrarlos en nuestros spots promocionales, ya que la idea es que "Genios de la Argentina’ sea un concurso federal y bueno justamente por eso también vamos a grabar en diferentes puntos del país que turísticamente son muy lindos”.

Finalmente, expresó estar “muy agradecido a Jujuy por el apoyo de siempre y por la buena atención que tuvimos en nuestros días en la provincia”.

“Genios de la Argentina”

El segmento tendrá su espacio en ShowMatch dos días a la semana y se ocupará de detectar jóvenes talentosos en distintas disciplinas que serán evaluados por un jurado.