"Toda mi vida estuve en continuo movimiento"

El jujeño Benjamín Galián se fue de Jujuy cuando tenía 17 años para estudiar, y su padre predijo que ya no volvería más que como "visita". Eso se hizo realidad y se convirtió en bailarín de tango lo que lo llevó a radicarse en varios países: primero Brasil, luego Japón y hace tres años eligió Londres (Inglaterra). Para cada lugar asegura que tuvo que dejar "todo" pero disfruta de su arte y vuelve cada tanto a compartirlo.

Moreno, alto y delgado, con pose estilizada y luciendo un traje milonguero, hizo estallar en aplausos al ámbito tanguero local en una presentación reciente en la que disfrutó compartiendo su arte junto a una milonguera local, Carla Zarzoso.

Sin embargo su vida ya está en Londres, allá enseña, vive y crea vínculos laborales y sociales con el mismo entusiasmo, y no deja de aprender de la cultura y forma de ser de los londinenses.

"Me fui muy chico de mi casa, 17 años, después universidad y emigré para Buenos Aires con el tango. Luego me fui a Brasil, después estuve viviendo un tiempo en Japón. Toda mi vida estuve en movimiento, en general paso más tiempo en Inglaterra", explicó, ahora con 37 años.

TANGO/ LA POSE DEL RITMO QUE LO LLEVÓ POR VARIOS PAÍSES. HOY ESTÁ EN LONDRES, DONDE ENSEÑA Y SE PRESENTA.

Sostuvo que en los últimos tres años hizo los viajes más significativos, y que en cada destino tuvo que adaptarse. El idioma fue sólo uno de ellos, y aunque habla inglés siempre estudia para mejorar y hablarlo correctamente; pese a ello aseguró que hay muchos otros aspectos a los que debió adaptarse.

"Inglaterra es un país donde la gente es muy respetuosa, muy formal, muy diferente a nuestro país en muchos aspectos, ni bueno ni malo, diferentes; y hay que adaptarse no es lo mismo como turista que como una persona que tiene que trabajar y convivir con la gente, cambia totalmente la forma en que la gente te percibe", precisó el bailarín.

La comida no fue un obstáculo para Benjamín y desmitificó la creencia de que "se come poco", ya que en Japón las raciones son pequeñas pero ricas. Sin embargo, aseguró que al llegar a Jujuy se dio el gusto de un "sándwich de milanesa" y dijo que añora la comida regional.

CLASES/ CUANDO ENSEÑA PROCURA TAMBIÉN EXPRESAR PARTE DE LA CULTURA JUJEÑA, PARA QUE CONOZCAN LA PROVINCIA.

Actualmente dicta clases y busca ir más allá de la enseñanza, ser con su equipo "gestores culturales", y que cumplieron en Brasil creando una compañía, haciendo proyectos sociales y cursos gratuitos; algunos no vinculados con el baile sino con cultura argentina. "Lo que ven es lo que piensan de acá", dijo y aclaró que es una responsabilidad extra que hay que saber llevar porque allá se representan a los jujeños.

Irse le significó dejar siempre algo: familia, posesiones."Toda mi vida dejé algo", dijo y recordó que cuando se fue a estudiar a Tucumán, su padre le dijo que "siempre que vuelva será de visita" y lo marcó porque se cumplió. "Cuando me fui a Buenos Aires me tocó quedarme en una audición que gané, y por teléfono vendí todo, todo lo que tenía en el departamento, mi motocicleta, lo mismo me pasó cuando fui a Brasil. Entonces continuamente fui dejando todo, y no solamente en lo material sino también en lo afectivo, a veces me tocó estar fuera y pasar momentos críticos de mi familia", explicó. Aseguró que lleva algunas cargas emocionales internamente porque hubo momentos en que vino, vió a familiares que a su regreso no pudo volver a ver por lo que admitió que con la dedicación a este arte perdió mucho. Sin embargo, vuelve para ver a su hermano y sus padres. En el exterior estuvo en pareja por mucho tiempo pero terminó. Actualmente está empezando una relación con una aficionada de Manchester, Catherine Taylor.

Estudió en la Enet 2

En Jujuy, el afamado Benjamín Galián comenzó sus primeros pasos en el folclore, en la exestación donde comenzó a moverse en las peñas.

Cuando era chico, estudió la primaria en la escuela “Santa Rosa” e hizo el secundario en la Escuela Técnica Nº 2. Posteriormente se fue a estudiar a Tucumán, y eso lo llevó a partir hacia Buenos Aires donde se formó como bailarín y logró buscar su destino en el exterior enseñando y bailando.