Sergio Juárez sostuvo que los tucumanos del grupo Budeguer exigen achicar la planta, pero ellos no permitirán despidos.

Gremio confirmó que el 30 no se entrega

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez, sostuvo que no tienen la resolución de la venta del Ingenio La Esperanza, la que de acuerdo a lo expresado por el gobernador Gerardo Morales debía concretarse el próximo martes 30 al grupo Budeguer y apuntó que una de las exigencias de los tucumanos, es achicar al máximo el número de obreros, el que actualmente es de 600 y que el gremio llegará hasta las últimas consecuencias para evitar despidos.

"Lamentablemente el Gobierno sigue mintiendo a los trabajadores y al pueblo de La Esperanza, diciendo que el ingenio se vende, hasta el momento no tenemos nada y es muy preocupante. La única realidad la está sufriendo la familia azucarera. Hace dos semanas mantuvimos una reunión con el juez de la Quiebra Juan Calderón y pedimos el respaldo para los 600 trabajadores con las condiciones laborales, porque quieren someter a los trabajadores a una revisación para dejarlos afuera. Estamos de acuerdo con que la realicen pero sin despedir ni a un solo compañero y si llegara a haber indemnización queremos que se pague el 100% y en una sola cuota y que el Gobierno no se haga cargo del pago de las mismas, porque fue vergonzoso lo que hizo con los 600 trabajadores que se retiraron del ingenio hace más de un año y medio, prometió pagarles $ 140 mil y hoy hay 50 compañeros que no han cobrado la totalidad", dijo Juárez.

En cuanto a la venta, sostuvo que el Gobierno está regalando el Ingenio La Esperanza, porque si viene Budeguer, pagará una primera cuota de 10 millones de dólares y la segunda cuota será pagada el 30 de septiembre del 2021, "eso quiere decir que levantarán dos o tres zafras sin pagar un centavo y van a recuperar todo lo que inviertan en el ingenio. Hoy, el Gobierno está realizando las inversiones para la reparación de la fábrica, que se supone debe realizar el grupo tucumano, pero por aquí no aparece y si lo hace vendrá a levantar las zafras 2019, 2020 y 2021", enfatizó el secretario general.

En cuanto al inicio de la zafra dijo que podría comenzar en la segunda quincena de julio, cuando los demás ingenios están comenzando la primera quincena de mayo, "nosotros comenzaremos semanas antes de agosto como el año pasado, serán sólo tres meses, porque después se llevarán la caña a Ledesma o San Isidro. Hasta el momento no se sabe lo que se lleva el ingenio Ledesma, cuánto ha pagado, cuántas toneladas, no hay informe de nada".

En cuanto a la medida de fuerza programada para ayer, con paro por tiempo indeterminado, Juárez sostuvo que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y tienen 15 días hábiles para negociar. "Estamos pidiendo algo justo, cuatro meses de retroactivo que nos está debiendo el Gobierno desde el 2018, la quincena, no tenemos ART, hay muchísimos accidentados en el ingenio, el descuento que realiza a los trabajadores en concepto de obra social y no se deposita, los aportes jubilatorios se descuentan y no son depositados en Anses".