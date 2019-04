Grupo provida contra otra interrupción de embarazo

Un grupo de personas autoconvocadas que militan a favor de la vida, anoche se pronunciaron una vez más en contra del aborto y la Interrupción legal del embarazo (ILE), tras advertir que dicho protocolo se aplicaría hoy a una niña de 12 años, víctima de abuso sexual. Sobre el tema, desde el Ministerio de Salud no precisaron mayor información del caso.

Con la intención de frenar esta práctica, en la tarde de ayer iniciaron una convocatoria a través de las redes sociales para marchar desde la iglesia Catedral hacia el Hospital Materno Infantil y de este modo exigir que no se realice la ILE.

Poco antes de arribar a las puertas del nosocomio para iniciar la vigilia, transcendió que el protocolo ya se habría practicado a la niña y que no seria un solo caso, sino que habrían tres nenas en similares condiciones.

Así lo señaló Ana Alarcón, una de las referente provida que encabezó la convocatoria, quien explicó que desde hace algunos días venían siguiendo el caso de una niña que, producto de una violación, se encontraba cursando un embarazo de 24 semanas, el cual sería interrumpido mediante el mencionado procedimiento, en la jornada de hoy. "Nos acabamos de enterar que posiblemente ayer (sábado) le hayan practicado la ILE a esta niña de 12 años y que no era el único caso sino que eran tres. Aparentemente una de ellas va a continuar con el embarazo pero las otras dos no. Lamentablemente no se respeta la ley; el protocolo se puede aplicar hasta la semana 22 y con 24 semanas es ilegal y no debería haberse realizado", dijo.

Aclaró además que la practica debía hacerse en la jornada de hoy, por lo que habían convocado a una vigilia buscando impedir que se realice, "pero esto nos sorprendió".

"No queríamos que este bebé, al igual que sucedió con la beba Esperanza, sea sacada del vientre de su madre a las 24 semanas porque sabemos que es muy difícil que sobreviva. No queremos que se siga matando a nadie más", manifestó.

Por otra parte remarcó que este hecho "no va a quedar impune" y que "al igual que con el caso de Esperanza mañana vamos a realizar presentaciones judiciales".

Por otra parte, Alarcón cuestionó la falta de políticas publicas que protejan a las niñas y eviten los abusos sexuales. "No puede ser que otra vez en Jujuy una niña de 12 años sea abusada, ¿dónde esta la Justicia, la protección a los menores? No pueden seguir ocurriendo estos hechos" señaló la referente Provida.

Acompañamiento nacional

Tras conocerse este nuevo caso, las agrupaciones provida se movilizaron a nivel nacional, para dar mayor fuerza al reclamo.

Anoche, arribaron a la provincia militantes a favor de las dos vidas de Tucumán y Salta, quienes se sumaron a la vigilia que permanecería en la puerta del Hospital Materno Infantil durante toda la noche.

"También hemos recibido el apoyo desde Buenos Aires de la fundación Más Vida quienes confirmaron que se harían presente en caso de que continúen sucediendo estos hecho lamentables", dijo Alarcón.