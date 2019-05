Una nueva condena pesa sobre Milagro Sala

Milagro Sala fue condenada a cumplir la pena de 4 años de prisión luego de que el Tribunal en lo Criminal Nº 1 resolviera por unanimidad hallarla responsable del delito de "lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas".

El debate oral se dio cumplimiento por un hecho ocurrido en julio del 2006, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento, donde el dirigente social Cristian "Luca" Arias resultó agredido por un grupo de personas, que responderían a la dirigente Milagro Sala.

"No porque me dicten más años de sentencia el gobernador va a solucionar la pobreza y la desocupación que hay en la provincia. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar", había dicho Milagro Sala, cuando la presidente del Tribunal Pérez Rojas le cedió la última palabra, antes de pasar a deliberar con los demás vocales.

Sala había presenciado las audiencias anteriores en una sala contigua al recinto, acusando "un delicado estado de salud", por ese motivo durante todo el debate oral, una guardia del Same estuvo en el octavo piso del Palacio de Tribunales.

En los alegatos, los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían solicitado la pena de 5 años y cuatro meses de prisión, luego de manifestar que había quedado debidamente acreditado la participación y la agresión de la dirigente en contra del dirigente social Cristian "Luca" Arias.

La defensa de la dirigente planteó una serie de nulidades en sus alegatos que en la parte dispositiva del fallo, el Tribunal las declaró nulas por improcedentes y además no dio lugar al pedido de las copias de las declaraciones del único testigo presencial, Juan Carlos Maidana.

Los abogados Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carrera habían solicitado la absolución de su defendida y tras conocer el fallo, adelantaron a nuestro diario que van a apelar una vez que conozcan los fundamentos.

Rosalía Reyes, madre de "Luca" Arias, que también había sido citada como testigo, también presenció la audiencia de ayer y le dijo a nuestro diario que el pedido de pena y la sentencia le parecieron "ligth", "una vida no cuesta ni tres años y ni cuatro años, vamos a analizar todo esto que pasó para determinar si vamos a apelar este fallo", dijo la mujer.

Además Reyes se refirió a Milagro Sala y dijo que es una "desagradecida", refiriendo que tiempo atrás le brindó un plato de comida y la albergó en su casa y "de esta manera me pagó".

Sala afrontó su sexto juicio oral y público, el quinto en la justicia ordinaria y el Tribunal en lo Criminal Nº 1 resolvió que continúe cumpliendo la sentencia en su domicilio de la calle Gordaliza del barrio Cuyaya de nuestra ciudad.