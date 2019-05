Los Jaguares obtuvieron una histórica victoria y siguen punteros

La franquicia argentina Jaguares venció en esta madrugada a Hurricanes, de Nueva Zelanda, por 28 a 20 (primer tiempo 21-8), en un cotejo por la 14ta. semana del Super Rugby desarrollado en la ciudad de Wellington.

El partido se jugó en el Westpac Stadium, con el arbitraje de Brendon Pickerill de Nueva Zelanda,

Los tantos de Jaguares fueron obra de un try penal y tries de Agustín Creevy, Jerónimo De la Fuente y Julián Montoya, con tres conversiones de Joaquín Díaz Bonilla.

Por el lado de Hurricanes los 20 se concrtetaron mediante tries de Vaea Fifita, Ngani Laumape y Kane Le'aupepe, con un penal y una conversión de Jordie Barrett.

Ahora la gira de Jaguares por Oceanía continuará en Australia para jugar ante Waratahs, el 25 del actual en Sidney a las 6.45 de Argentina, y Reds, el próximo 8 de junio en Brisbane, en el mismo horario.