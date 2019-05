Aspiran a erradicar conexiones clandestina

Los vecinos sampedreños que conecten el medidor domiciliario accederán a una serie de beneficios, anunciaron autoridades municipales y de la empresa Ejesa durante una conferencia de prensa que tuvo lugar recientemente en el Salón del a Patria de la comuna. El encuentro fue encabezado por el secretario de Hacienda, Enrique Yapura; junto a la jefa de Gestión Comercial, Romina Sánchez Aquino; y el administrador y el jefe comercial de Valles y Yungas, Iván Plaza y Abel Quispe respectivamente. Puntualmente serán eximidos del pago de tasas municipales, costos de conexión interna y derecho de conexión. En cuanto al depósito de garantía, la empresa autoriza garantías cruzadas. Yapura dijo que en el marco plan Energía segura en los hogares, "el municipio está coordinando con la empresa Ejesa la regularización del uso de medidores por parte de los sampedreños. Para eso el intendente Julio Bravo decidió que los propietarios y tenedores de lotes que no tengan la situación regularizada se los va a ayudar para poder hacer la instalación correspondiente del medidor de la luz". De este modo, sostuvo, "vamos a evitar que los vecinos se tengan que colgar al alumbrado de manera clandestina por el peligro que significa para los ciudadanos". El funcionario precisó que "no deberán abonar al municipio las tasas correspondientes, el costo es de 465 pesos, entonces para ayudar o colaborar con los vecinos e instar a que regularicen su situación no deberán abonar nada, lo mismo en la inspección que realiza alumbrado público para autorizar el uso del medidor, debemos terminar con las conexiones clandestinas porque significan un peligro grande para la gente que vive en el domicilio que lo tiene". Iván Plaza subrayó que "este plan apunta a incluir a todas las personas que no tienen el acceso al servicio de Ejesa, como por ejemplo los asentamientos, en algunos casos tienen medidores comunitarios, entonces el plan apunta a facilitarles el acceso y cada domicilio tenga su medidor. Se les brinda una serie de facilidades, en el caso del municipio es bonificar los costos de conexión interna, en el caso de Ejesa bonifica el derecho de conexión, otro punto es el depósito de garantía, en este caso estamos autorizando que se realicen garantías cruzadas", agregó. Plaza destacó que se armarán kits de materiales económicos.