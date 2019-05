"Quiero ser la voz de las personas con discapacidad"

Alicia Riviera es una mujer con discapacidad motora que siempre se interesó por las problemáticas sociales, especialmente sobre la que más la golpea que es la falta de inclusión y conciencia de la sociedad sobre la discapacidad.

Participó en diversos espacios como ser en reclamos de autoconvocados para pedir que se cumplan las leyes, en una diplomatura que se lanzó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y cada tanto brindando ayuda desde el voluntariado hacia los que más necesitan.

Pero ahora entró dentro del mundo de la política y es candidata para diputada provincial en tercer término dentro del partido Confiar.

"La política es totalmente diferente a lo que hacía pero siempre hubo un apoyo muy importante que me alentó. A la mujer se le da la oportunidad de crecer, se la escucha y se la contiene por lo menos en este espacio político. Y a mí eso me pasó doblemente, por ser mujer y por tener una discapacidad", mencionó Riviere, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido comentó que "decidí incursionar en la política porque me llegó una invitación de alguien muy importante que trabaja arduamente con personas en situación de calle y en la fundación ‘Manos Abiertas’, me refiero a René Casas".

"Yo lo conocí porque también siempre estuve involucrada en problemáticas sociales, haciendo hincapié en lo que es la discapacidad. Entonces pensé esa propuesta y entendí que entrando en la política se puede hacer mucho más que lo que ya venía haciendo", añadió.

Sobre su propuesta para las personas con discapacidad remarcó que "las leyes se tienen que cumplir, hay que trabajar mucho en eso. En los derechos, lo que venimos pregonando hace tiempo. Las leyes están pero no se cumplen, hay que pelear por el cupo laboral, y que se cumple".

Pero en realidad "no debe haber un cupo limitado para lo laboral. Porque el sector de la discapacidad no es tan amplio y si se le pone cupo estás excluyendo a gente a que acceda a ese derecho", dijo.

Asimismo, remarcó que desde el partido Confiar apuestan intensamente en lo que es la discapacidad ya que hay más militantes que poseen una y se encuentran involucrados en ese tema desde hace tiempo.

También sostuvo que "desde el partido se está teniendo esa apertura que me parece que no existe en otros espacios. Si bien siempre hubo diálogo con otros sectores políticos, eso no lo voy a reconocer pero nunca nos invitaron a participar desde adentro. Ahora sí y es más, estoy en la lista de candidatos a diputados provinciales".

Además de trabajar en la discapacidad afirmó que en caso de ser diputada buscará darles una mejor calidad de vida a los adultos mayores también.

Sobre Confiar explicó que hay muchas personas que se sumaron y que vienen de espacios de voluntariado de la provincia de Jujuy.

Resaltó la importancia de que haya transporte público adaptado porque eso "imposibilita que muchas personas con discapacidad se muevan y es lamentable porque no pueden salir de su casa. Una pensión no alcanza para tomar un remís todos los días, eso se tiene que solucionar urgente y es algo que venimos pidiendo desde hace 12 años. Todos tenemos derecho de circular por la calle y hacer actividades".

Finalizó diciendo que "no hay que bajar los brazos y seguir la lucha. Yo tranquilamente podría estar en mi casa porque esto es mucho compromiso y a mí me cuesta más que a otros pero la fuerza interna que tengo supera todo. Yo vivo desde adentro esta problemática".

Solucionar problemas

Tras sumarse a Confiar, contó que varias personas se comunicaron con ella para solicitarle apoyo por inconvenientes dentro del ámbito de la discapacidad.

En los lugares que "fuimos con la campaña tuve un muy buen recibimiento de la gente que participa y me dice sus inquietudes. La semana pasada hablé con una mamá que tiene a un hijo con autismo que se acercó y me pidió que la ayude con unos trámites para su hijo", aseguró Alicia Riviere.

ALICIA RIVIERE / CANDIDATA A DIPUTADA PROVINCIAL BUSCA LUCHAR POR LA INCLUSIÓN.

"Me contó que quieren cambiar a su nene de la institución a la que va a hacer su rehabilitación y eso sería malo para él. Sabemos que cuando un nene con autismo tiene un progreso, cambiarlo del lugar que está acostumbrado puede ser algo perjudicial para él y un retroceso", indicó la candidata a diputada por Confiar.

En ese aspecto sostuvo que se dirigió a la institución a la que asiste para poder intermediar y que se solucione la situación del pequeño. "También hay personas con discapacidad que me hablaron por el tema del CUD, que es el certificado para personas con discapacidad. Hay muchos que todavía no lo poseen", dijo.

En el caso de la mamá que tiene a su niño con autismo, "también ocurre que el pequeño no posee este certificado y no es bien asesorada para que pueda acceder al mismo. Ella no sabe cómo hacer eso, y así hay muchos papás que se me acercaron por situaciones similares que no logran acceder al CUD y eso es algo básico que deben tener".

Asimismo, explicó que "hay que hacer mucho dentro de esa problemática. Yo quiero ser la voz de las personas con discapacidad, de los jubilados y de todos los que no están dentro del sistema. Para los que no existe la justicia social en estos momentos".

Tiene su propia empresa

A pesar de manejarse en una silla de ruedas supo llegar lejos y no resignarse. Un claro ejemplo de superación porque nunca bajó los brazos y consiguió grandes logros.

Desde el año 2016 creó su propia empresa al ver las necesidades que los hombres y mujeres con movilidad reducida atraviesan a diario supo darse cuenta que el transporte es una las tantas dificultades que lamentablemente ellos poseen y vio eso como una oportunidad laboral, es decir, prefirió verlo así y no quedarse en casa sin hacer nada.

Le llevó tiempo presentar un proyecto en el Consejo de la Microempresa que después de evaluarlo se lo aprobaron y le otorgaron el crédito que ella necesitaba para comprar un vehículo. Hoy en día posee una empresa de transporte para personas con discapacidad.

También en lo educativo

Además, Alicia Riviere es miembro de un grupo de profesores y voluntarios que impulsaron la creación de una Diplomatura sobre la discapacidad que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La misma tiene el fin de darle visibilidad a la problemática por la cual ellos atraviesan haciendo foco en la falta del cumplimiento de la ley que los ampara.