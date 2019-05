Las angioplastías se realizan con menor frecuencia en las mujeres

Según el último reporte de Información Básica sobre Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación de 2015, no hay diferencias significativas en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre el hombre y la mujer. Pero para los especialistas del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (Caci) “inclusive los infartos de miocardio siguen siendo más graves en las mujeres y también es mayor el riesgo de complicaciones en caso de supervivencia”. Entre los factores que inciden, la consulta tardía (mujeres tardan en promedio 53,7 horas en consultar al médico, y los hombres demoran cerca de 15), menos utilización de estudios complementarios e intervenciones terapéuticas y las características de los síntomas. “En cuanto al tratamiento, tanto la angioplastía como la cirugía de bypass coronario presentan mejores resultados en los varones”, explicó María Celia Bayón, cardioangióloga intervencionista, del Caci. Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la mortalidad global en 2015 fue de 333.407 personas. Un 48% fueron mujeres, de las cuales 48.643 fallecieron de enfermedades cardiovasculares, 29.950 por tumores malignos y sólo 5.970 correspondieron a muertes por cáncer de mama. Es decir, por cada mujer que pierde la vida por cáncer de mama, 8 lo harán por causa cardiovascular.

Los resultados del estudio Gusto IIb (Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries in Acute Coronary Syndromes) mostraron que las mujeres presentaban a menudo características atípicas con mayor frecuencia que los hombres. Entre otros, es más difícil el diagnóstico de infarto, como mareos, náuseas, vómitos, ansiedad, disnea, palpitaciones, dolor de hombros, espalda, cuello, nuca, estómago, fatiga o cansancio exagerados e inusuales. En cuanto a los procedimientos de revascularización por cateterismo (angioplastía), se realizan con menor frecuencia en las mujeres respecto de los varones.

En las mujeres la enfermedad coronaria suele aparecer con otros factores de riesgo con mayor mortalidad hospitalaria posprocedimiento, que probablemente sea la causa de una menor indicación de revascularización. “Probablemente, esto esté vinculado a mayores complicaciones vasculares relacionadas con menor diámetro de las arterias coronarias -como de las vías de acceso en los procedimientos-, como a la mayor edad y las enfermedades asociadas en el género femenino. También estudios muestran que en las angioplastías como tratamiento del infarto agudo de miocardio, la mortalidad hospitalaria fue mayor en mujeres y sobre todo en menores de 50 años.