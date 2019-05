El futbolista fallecido en un accidente aéreo, no habría estado a gusto con la transferencia, y señaló que "negociaron por ganar mucho dinero".

Difunden un audio de Emiliano Sala donde dice que no quería ir al Cardiff

A cinco meses de la muerte de Emiliano Sala surgieron más interrogantes al conocerse un audio en el que el propio jugador manifiesta que no quería ser transferido.

Mientras se investigan las dudas sobre el accidente aéreo, también se conocieron detalles sobre su situación deportiva.

En las últimas horas, el prestigioso diario francés L'Equipe presentó un documental llamado "Emiliano Sala: los secretos de un destino roto", donde se cuentan detalles sobre sus últimos días.

En ese documental hay un audio de WhatsApp inédito, del 6 de enero -el accidente fue el 21, en el Canal de la Mancha-, en el que Sala reconoce que no tenía ganas de ser transferido al Cardiff City. Sentía que era una imposición de Waldemar Kita, presidente del Nantes.

"Negociaron para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es cierto que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí. Tratan por todos los medios que me vaya", dice Sala en ese mensaje de voz, cuya autenticidad fue confirmada por su familia. La muerte del delantero se produjo, justamente, cuando volaba hacia Cardiff.