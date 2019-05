Este arte que no es muy visto en Jujuy, este fin de semana tendrá dos opciones.

Noches de "stand up"

La risa siempre es una buena opción. Esta noche a las 22 en el Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz" (Güemes esquina La Madrid) y mañana a las 23 en el bar de Salta esquina La Madrid, se presentan con un show de "stand up", Eliseo Llobet de nuestra provincia, y Martín Almeida de Buenos Aires.

Eliseo es jujeño y Martín de Buenos Aires. Se conocieron haciendo cursos de Stand Up en la provincia de Córdoba.

En conversación con nuestro diario, Eliseo cuenta que busca encontrarle el lado más divertido a las cuestiones cotidianas. Nos conocemos con Martín, por un profesor que tuvimos en común.

Eliseo estudió cine en la provincia de Córdoba, y siempre le interesó el humor y la forma de decir realidades desde esa mirada. Un día encontró un taller de "stand up" que se dictaba a cargo de la Escuela Argentina de Stand Up, y se inscribió. Finalmente hace un año que está haciendo presentaciones con este arte. Su actuación de esta noche es la segunda en nuestra ciudad, ya que tiene más en Córdoba por ahora.

Martín por su parte, tiene seis años de experiencia en esta disciplina unipersonal de monólogos humorísticos, que mucho tiene que ver con el contacto con el público. Trabaja en Buenos Aires, y este año inició una gira con sus presentaciones, y en ese marco se contactó con el jujeño para llegar por estos lares. Cuenta que formó un circuito de comedia, que conecta artista de México hasta acá. "Se ve que en Buenos Aires y Capital hay mucha oferta, y no así en las provincias, y sí hay demanda. Cuando voy al interior veo que la gente se divierte y si quiere stand up, quizás a los comediantes locales en cada lugar les falta más shows, porque la diferencia por ejemplo con un músico, es que éste puede ensayar, ensayar, ensayar, y cuando esté listo sale al escenario; en el caso del stand up, la única forma de ensayar es con el público presente, te tenés que lanzar, y te va a ir mal, y bien, y mal y bien, hasta que agarrás experiencia", explica.

El jujeño por su parte, cuenta, "a mí siempre me gustó la comedia, siempre quise hacer guiones en cine -lo que estudió-, inclinándome además por la parte más cómica, la sátira, lo ácido, la crítica desde un lado más gracioso", dice.

"Por casualidad me crucé con ese curso en Córdoba, y me inscribí porque en principio quería explorar la parte más cómica de la escritura, y luego esto se fue dando, estar ahí arriba y recibir la respuesta inmediata, es algo en esa primera presentación me quedó y quise seguir haciéndolo y desarrollándome en el tema".