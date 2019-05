Para no ser menos, acusan al hijo de otro Nochero por intento de abuso sexual

Belén Sper, una conductora de televisión y radio, lo escrachó en las redes sociales en febrero de 2018 por un intento de abuso sexual durante una fiesta, y tras ver la denuncia contra el primo de este, tiene planeado presentarse ante la Justicia para hacer la intimación legal correspondiente.

Según indicó el periodista Gonzalo Vázquez, hay varias mujeres que afirman haber pasado por la misa situación con el joven, y narraron, también a través de las redes, relatos similares a los de Belén que habrían tenido lugar en el hogar de los Teruel ubicado en la localidad de Tres Cerritos, Salta. En estos posteos, se menciona un supuesto modus operandi para llevar chicas a las fiestas que se llevarían a cabo allí.

Kike habló en Intrusos y se mostró furioso porque hayan revelado el nombre de su hijo, que es menor de edad y que actualmente se encuentra viajando por Bélgica e Irlanda para estudiar.

"Somos una familia muy linda e intachable. Mi hijo es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos", declaró el ex jurado de Talento Argentino, que también aseguró la inocencia de su descendiente: "No la conocemos a esta chica, que haga la denuncia que quiera, mis hijos tienen la frente en alto. Él no la conoce a esta chica, entró a la fiesta en una mezcolanza".

Cuando los panelistas del programa de América le dijeron que seguían llegando denuncias contra su hijo, Teruel pidió que averigüen bien quién es Belén Sper, la acusadora. "Miren su Facebook, es una denuncia mediática", indicó.

"Estoy esperando sentado que vengan y hagan las denuncias que quieran. No va a pasar nada porque es mentira", sostuvo.

No llamamos a nadie para pedir ningún favor. Somos una familia normal y no apretamos a nadie

Por otro lado, Kike se refirió a la detención de Lautaro, su sobrino, por la violación a una menor de edad. "La familia está destruida, y sobre todo la de la víctima. Nos esteramos por los medios y nos pusimos todos a llorar. Si se comprueba, es una aberración. Él lo confesó en los audios, lo escuché”, reveló.

Teruel afirmó que “están dispuestos a sufrir las consecuencias” y les dedicó un mensaje a los fanáticos de Los Nocheros. "Le pedimos disculpas a la gente que nos sigue desde hace tantos años", consignó.

"Si hubiese pasado esto con alguna de mis hijas haría lo mismo que está haciendo la mamá de la nena", aseguró el cantante, y negó cualquier tipo de vínculo con las instituciones policiales y judiciales: "Lautaro está preso como cualquiera. No llamamos a nadie para pedir ningún favor. Somos una familia normal y no apretamos a nadie”.

Respecto a la decisión de su hermano de abandonar la banda, Kike contó que fue algo que se aceptó al instante, y también lo defendió ante los dichos de la madre de la víctima, que declaró en una entrevista que Mario le dijo que “era normal que un chico viole a una nena de diez años”. "Estoy seguro que mi hermano no digo eso, él va a hablar y a dar la cara", sentenció.