Los padres de María Machuca pidieron ADN

"Desde la fiscalía tenemos claros indicios de que se trata del cuerpo de María Machuca, no solamente por lo informado por el médico forense, quien certificó que el mismo corresponde a una persona de sexo femenino de la edad de la joven desaparecida, encontramos junto a su cuerpo una prenda de vestir que le pertenecía, revisamos y verificamos en meses anteriores si se efectuó alguna denuncia por la desaparición de una mujer mayor de edad y en todos los casos, han sido establecidas y habidas", indicó el fiscal José Alfredo Blanco, al referirse al caso de María Machuca.

Indicó que entiende la postura de los familiares por el estado del cuerpo y porque necesitan certeza.

En ese sentido, apuntó que se había solicitado a los progenitores el reconocimiento del cadáver y no pudo concretarse en razón del avanzado estado de descomposición que presentaba el mismo, por lo que el día lunes, se dispuso la extracción de pruebas biológicas de los progenitores para cotejarlos en el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial con los restos biológicos que el forense extrajo del cadáver, "esto no se pudo concretar porque los padres manifestaron que no estaba presente su abogado y no estaban de acuerdo que se lleve a cabo la medida sin su presencia. Hoy se hicieron presentes en el consultorio de Sanidad Policial, donde el médico forense del Ministerio Público de la Acusación, Ariel Toledo, tomó las pruebas, las que serán llevadas al laboratorio y se espera tener el resultado en la próxima semana".

Sobre el hallazgo

En relación al hallazgo del cuerpo, Blanco dio cuenta que el sábado pasado en la ciudad de Libertador General San Martin, en un sector ubicado a 7 km donde se la vio por última vez a María, dentro de un canal de riego, se encontró un cuerpo que estaba semisumergido, con gran cantidad de sedimento, ramas y tronco sobre él, lo que había impedido que sea avistado en los 20 días posteriores que se llevó a cabo la búsqueda.

"Se dispuso de inmediato el traslado del cuerpo a la morgue del hospital Oscar Orías y en horas de la tarde con la presencia de dos médicos forenses del Ministerio Público de la Acusación, los ayudantes fiscales y todo lo que requiere de importancia un acto procesal de este tipo, se llevó a cabo la autopsia donde se pudo establecer que en principio, el cadáver correspondería a una persona de sexo femenino y que la causa de deceso fue por asfixia por sumersión".

Sostuvo que a partir de que se estableció el cadáver inició formalmente el trabajo de la Fiscalía, destacando que previo a ello, en numerosas ocasiones se requirió la intervención de la misma por intervenciones falsas, en cuanto a supuestos lugares donde se podía encontrar María Machuca.

Explicó que una vez que se obtengan los resultados genéticos en cuanto a establecer su identidad, la cuestión quedará clara y definida, "la causa de la búsqueda tiene otras que están conexas y tienen imputadas a personas que han utilizado de manera irresponsable y sin ningún tipo de contemplación, las redes sociales para brindar falsa información y pistas que no correspondían, lo cual distraía los recursos humanos y materiales afectados a la búsqueda y una gran pérdida de tiempo que llevó a realizar allanamientos en distintos barrios de Libertador, en Caimancito y hasta pistas falsas que nos conducían hasta Orán, por lo que tuvimos que dar participación a la Brigada de Investigaciones que tuvo que realizar registros domiciliarios en altas horas de la noches. Esas personas tendrán que hacerse cargo, porque la ley prevé como delito el entorpecimiento funcional de las tareas que llevaba a cabo la policía y la fiscalía", subrayó el fiscal.

Se cumple con la orden

En tanto que el abogado patrocinante de los padres de María Machuca, Jorge Vázquez, quien se encontraba junto a los padres de la joven en Sanidad Policial, sostuvo que "se está cumpliendo con lo ordenado por el fiscal porque no se pudo reconocer el cadáver debido al estado que presentaba. Se sacó el cadáver de un pozo donde podría haber caído, el sedimento arrastrado habría sepultado parcialmente el cuerpo y al drenar el agua apareció. Los padres no pudieron reconocer el mismo, lo que sí se sabe es que podría corresponder a una persona de esa edad, entre 20 y 25, por el estado de los dientes y porque había un corpiño de color fucsia que podría ser de María, pero los padres no pudieron reconocer y al no haber certeza, hablé con el fiscal para que cotejemos la medida de ADN, la semana que viene vamos a tener el resultado y la certeza de saber si es o no el cuerpo de María Machuca".

El padre de la joven, Marcelo Machuca, expresó que hasta tanto no tengan los resultados del ADN, no pueden afirmar si el cuerpo encontrado es o no el de su hija.

"Esperaremos resultados y si es ella la queremos llevar para que descanse en paz en nuestro pueblo. Le pido a todos que esperen nuestra noticia y que no divulguen cosas que no son".