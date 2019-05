Es primordial el control anual de los pacientes con chagas

"Nos dijeron que no debemos darle tanta importancia a la enfermedad porque uno puede estar sano toda la vida". Este es uno de los tantos testimonios de pacientes que a veces escucha Juan Paúl Flores, el jefe de Cardiología y referente de Chagas en la Sociedad Interamericana de Cardiología.

En este sentido planteó que la enfermedad a nivel mundial, en su 70 por ciento probablemente la persona no enferme nunca del corazón con respecto a chagas, pero sí un 30 por ciento.

"Cuando uno lo ve un números es mucho, entonces hemos trabajado en todo este tiempo en educar y hacer pensar al paciente que si tiene familiares con esta patología debe realizar una consulta. Hay que hacer un electrocardiograma y mínimo una ecografía del corazón para tener una idea de cuál es el estado actual año por año", resaltó el cardiólogo.

A su vez, argumentó que existe un problema en cuanto al concepto de algunos médicos y profesionales de la salud al minimizar estos casos sugiriendo que el paciente se encuentra bien. "No existe el paciente sano, nosotros tenemos que saber que él tiene el parásito adentro pero que debe hacerse el control anualmente para ir viendo si tiene o no lesiones en su corazón", y precisó que de ahí proviene la insistencia del control anual en estos pacientes.

"El chagas puede estar dormido mucho tiempo -como lo dice la gente- pero a su vez en cualquier momento puede activarse", culminó.

Detectar lesiones

Para conocer el diagnóstico del paciente, Flores detalló que se deben realizar tres tipos de pruebas al paciente; examen clínico cardiológico, electrocardiograma, ecografía cardíaca, además Holter 24 horas y mapa. "Esto sirve para poder detectar a aquellas personas que tengan lesiones mínimas provocadas por chagas y evitar que el paciente nos consulte después con grandes lesiones de su enfermedad y uno no le pueda dar absolutamente nada".

Asimismo, detalló que desde el Centro de Especialidades Norte, llevan un control anual en personas que viven sobre todo en la zona de la Puna, Quebrada, Valles y el Ramal, donde junto a profesionales cardiólogos de Jujuy, Salta, Buenos Aires, Formosa y Chaco, lo realizan de manera gratuita.

Síntomas y formas de prevención

VINCHUCA, TRYPANOSOMA CRUZI

La enfermedad de Chagas, que puede o no presentar síntomas, afecta al corazón y en menor medida a los sistemas digestivo y nervioso con el paso de los años, provocando distintos grados de invalidez e inclusive la muerte si no es tratada a tiempo.

Algunos de los primeros síntomas que pueden aparecer son fiebre prolongada, diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y malestar en general.

Como forma de prevención se recomienda mejorar la calidad e higiene de las viviendas y evitar el chagas congénito no tratado mediante la detección oportuna en mujeres embarazadas, recién nacidos de madres infectadas, niños y jóvenes menores de 19 años y en mujeres en edad fértil.

Cabe resaltar que las vinchucas se alimentan de sangre que una vez digerida por el animal toma el color negro, asemejándose a la tinta china. Cuando en las paredes de las viviendas aparecen manchas parecidas al chorreado de tinta china, eso es indicio de que hay vinchucas.

En recién nacidos tiene un 99% de cura

Transmisión vertical de la enfermedad. Una mujer que tiene chagas puede transmitirla a su bebé durante el embarazo.

En nuestro país, la fundación Mundo Sano presentó la campaña “Ningún bebé con chagas” que tiene como objetivo que de aquí al año 2030 todos los bebés que nazcan con la enfermedad puedan tratarse y curarse, así como que todas las mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico y tratamiento.

En este contexto, en nuestra provincia hay un gran déficit de mujeres jóvenes en edad fértil que no están recibiendo tratamiento para evitar que transmitan el chagas a sus hijos.

A su vez, Juan Paúl Flores, jefe de Cardiología y referente de Chagas en la Sociedad Interamericana, sostuvo que en la mayoría de los hospitales se hace el tratamiento al recién nacido de chagas y tiene el 99% de posibilidades de curarse. “Cuando se habla de que si la enfermedad tiene cura, sí la tiene. Al chagas congénito, o sea al recién nacido, debe tratarse a la madre en edad fértil con análisis positivo para chagas, también a jóvenes hasta los 20 años, es obligatorio en todo el país”, resaltó.

En cuanto a las personas adultas, aclaró que los diferentes estudios hacen que la eficacia del tratamiento para matar el parásito no sea tan buena como en el joven y como en el niño. “Entonces, ahí es consensuado el tratamiento entre el médico y el paciente. A mi experiencia, el paciente que se trata, la evolución es diferente, no se cura pero sí la evolución de la enfermedad es más tenuada”, culminó.

Asistencia ambulatoria

El Centro de Especialidades Norte creó un servicio de cardiología, que cumple la función de Centro de Diagnóstico Cardiológico Ambulatorio, a través del cual los pacientes de toda la provincia pueden asistir para hacerse un control clínico cardiológico.

El centro, que funciona desde las 7.30 hasta las 16, cuenta con un equipo de cinco cardiólogos y equipamientos de alta complejidad y se atiende a alrededor de cien personas diarias en forma continua.

Los turnos se pueden solicitar telefónicamente a través del 0800-777 7711, de lunes a viernes o en el Centro Sanitario en zona de Estadísticas.