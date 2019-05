Humahuaca y Palmasola sin acceso

HUMAHUACA (Corresponsal) De acuerdo a un relevamiento realizado en algunos comercios humahuaqueños se pudo establecer que el Programa de "Precios Esenciales" es desconocido por la mayoría de los comerciantes.

En un recorrido por los negocios de la localidad quebradeña se pudo constatar que los comerciantes no están adheridos al programa nacional que congela los precios de 64 productos. La mayoría señala que no tienen novedades al respecto y no están adheridos.

Una de las comerciantes explicó que sí están interesados en implementarlo, pero señaló que anteriormente cuando su comercio adhirió al programa "Precios Cuidados" tuvo dificultades en acceder a los productos ya que al presentar la oblea que les permitía descuentos no pudieron abastecerse de esos productos porque los mayoristas desconocían la oblea entregada.

De esta manera, en la región no se cuenta con comercios en cuyas góndolas se hallen los productos promocionados en el Programa "Precios Esenciales" al que debieran acceder los habitantes de todos los rincones del país.

En Palmasola

En el mismo sentido, nuestra corresponsal en Palma Sola informó que no existen los "Precios Esenciales" en esa localidad.

Ocurre que los comercios que hay, en su mayoría son negocios chicos o despensas de barrio que solo tienen mercadería con precios normales. La mayoría de ellos se provee de stock en la feria de Perico, por lo que los precios varían de compra en compra y la provisión también, dado que según la venta de la semana, se renuevan la mercadería.

La variedad en productos y marcas que ofrecen los comercios es mínima y la mayoría de lo que está a la venta son los productos básicos de la canasta familiar.

Por otra parte, las familias palmasoleñas realizan las compras en los supermercados de San Pedro, cuando viajan a realizar algunos trámites, donde aprovechar las ofertas y mayor variedad de productos.

Críticas en la redes sociales

En las redes sociales desde el anuncio nacional comenzaron a surgir muchas críticas de usuarios jujeños, por el faltante de productos y sobre todo porque surgía la expectativa de que los precios de los productos del listado fueran los más bajas del mercado, situación que no ocurrió.

Otro tema que desató la polémica entre los usuarios fue la disponibilidad de la carne a bajo precio, surgieron memes de todo tipo, con rebuscado ingenio para cuestionar la falta de acceso a los productos y la mala calidad de los mismos.

Sin embargo, las empresas proveedoras se comprometieron a abastecer a los supermercados, pero su cumplimiento dependerá del nivel de inflación. A medida que el resto de los artículos de igual categoría suban sus precios, la brecha con los "Precios Esenciales" (que mantendrán su valor congelado) se acrecentará, lo que puede hacer crecer la demanda, indicaron los proveedores. En algunas grandes cadenas de supermercados, ya prevén que frente a casos de faltantes reemplazarán los productos de "Precios Esenciales" por otros similares, pero manteniendo el precio acordado.