Inundado de causas judiciales, Alberto Ortíz quiere volver a la intendencia de Palpalá

El ex intendente, quién tiene causas de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, entre otras, va en busca de volver a la intendencia por el oficialismo.

A casi un mes de las elecciones en la provincia, hubo una gran sorpresa en la ciudad de Palpalá, ya que el ex intendente Alberto “el gringo” Ortíz, después de ocupar ese cargo por el Partido Justicialista por 16 años, decidió cruzarse a las filas del oficialismo y competir nuevamente por la intendencia.

La noticia de haberse cruzado de bando no es lo más importante, sino la cantidad de causas que arrastra Ortíz con la justicia y su nueva presentación a la intendencia de la ciudad siderúrgica, entendiéndose como una manera elegante de escaparse de las acusaciones.

Alberto Ortíz jugará con una colectora dentro de Cambia Jujuy, buscando regresar al sillón que lo tuvo durante 16 años, dejando la ciudad en una situación muy compleja y casi en quiebra.

El ex intendente tiene varios problemas con la justicia provincial, ya sea por la Megacausa o por malversación de fondos, por lo que esta jugada puede verse como una manera desesperada de buscar fueros y evitar una eventual condena.

De todas formas, el ex intendente no la tiene fácil, puesto que ya no cuenta con una buena imagen en la ciudad de Palpalá y el cambio de bando tampoco fue muy bien tomado entre sus seguidores.