Piden estabilidad laboral para precarizados del ISJ

Por Luis Caraballo

Empleados del Instituto de Seguros de Jujuy realizaron ayer el primer día de protestas con la interrupción en sus actividades, para solicitar el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores precarizados. A su vez pidieron que no se realicen "persecuciones" contra aquellos que se encuentran en defensa de sus derechos laborales.

Esta quita de colaboración en la atención de todas las áreas de la obra social durará hasta mañana y se realizará en el horario de 11 a 12, siendo esta franja horaria una de las de mayor concurrencia de gente. Sin embargo, comentaron que está garantizada la atención hacia todos los afiliados de la obra social que necesiten hacer algún trámite.

En el caso que no tengan respuestas favorables hacia su pedido, indicaron que se podrían llegar a agudizar las medidas de fuerzas. La próxima asamblea será mañana en la que analizarán las posibles respuestas posibles que lleguen desde las autoridades del ISJ.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Silvia Tejerina, empleada y delegada de ATE en el ISJ, expresó que "empezamos con un "quite de colaboración" de una hora que se va a mantener de 11 a 12. Estamos cubriendo la guardia mínima porque no se está dejando sin atención al afiliado, pero sí vamos a ir profundizando de acuerdo a si el presidente no responde favorablemente a nuestros pedidos".

"Realizamos el "quite de colaboración" porque nos persiguen, nos sentimos discriminados porque a los empleados que no somos funcionales nos persiguen, nos descuentan y nos sancionan. Este Gobierno viene fomentando la precariedad laboral porque no quiere pasar a planta permanente a la gente que ya tiene la antigüedad necesaria, que son los de contratos de servicio y contratos de obras", añadió la gremialista.

Tejerina también resaltó que están en contra de los cobros "extras" que se le realizan a los afiliados del Instituto de Seguros, que pueden ir desde $100 hasta $50 mil, según lo expresó la dirigente y que esperan que las autoridades del ISJ regulen este cobro porque del total de la prestación un porcentaje está a cargo de la obra social y otro por parte del afiliado. "Si el presidente no da respuestas favorables a todas las notas presentadas sobre las necesidades de los empleados del Instituto, que hace un año no ocurre, iremos incrementando las medidas", finalizó.

