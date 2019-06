Según el gremio aeronáutico, Flybondi dejaría de operar en el país

La “revolución de los aviones” viene fracasando estrepitosamente. Tras el anuncio de Avianca de que va a dejar de volar en Argentina, ahora aseguran que Flybondi podría irse del país en diciembre.

El secretario de Prensa Y Difusión en Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Marcelo Uhrich, dialogó con Radio Del Plata y fue lapidario: “Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata. Lo que se comenta en el mercado es que en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida".

"No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año”, agregó.

Uhrich repasó la actualidad del sector y explicó: “Avianca deja de operar, dudo que sean seis meses y calculamos que va a ser muy difícil que vuelva a iniciar operaciones”.

Luego contó que “los pilotos han decidido no movilizar los aviones, es decir no prestar pilotos para que vuelen porque pretenden repatriar aviones y avión que se fue no vuelve nunca más”, y detalló que “son 450 compañeros que se quedan sin trabajo”.