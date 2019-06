Pichetto fue invitado a participar de una reunión de Gabinete

Los ministros del Gabinete nacional le dieron ayer la bienvenida al senador Miguel Pichetto, flamante candidato a vicepresidente de la fórmula con la que el presidente Mauricio Macri buscará su reelección, y le explicaron en detalle a dónde apunta la gestión de cada ministerio.

Cada ministro puso al nuevo candidato a vicepresidente al tanto de sus proyectos de aquí a diciembre.

"Le dimos insumos para la campaña", explicó a Télam uno de los integrantes del Gabinete cuando terminó la reunión que fue encabezada por el presidente Macri.

Pichetto, quien llegó a la Casa Rosada más temprano para reunirse a solas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se sentó enfrente de Macri, escoltado por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Según fuentes oficiales, durante el encuentro cada ministro le explicó "más en profundidad los temas de cada cartera", con los proyectos en marcha de cada uno y lo realizado hasta ahora.

También analizaron la presentación del nuevo frente "Juntos por el Cambio" y las buenas repercusiones que tuvo dentro y fuera del país el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto para las elecciones de octubre.

Al término de la reunión, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficiaron de voceros.

"Pichetto dijo que sentía que estaba dando un paso muy importante hacia una Argentina de unidad, que es lo que él siempre había soñado", dijo Bullrich sobre el diálogo con el senador peronista.

"Habló de un salto muy importante en una Argentina que precisa reencontrarse y no vivir en la pelea y en la dicotomía", aseguró la ministra ante una pregunta de Télam.

Dijo además que Pichetto "se sentía muy cómodo, muy contento por su decisión, sin ningún tipo de culpa, todo lo contrario".

A su vez, Finocchiaro sostuvo al comentar la incorporación de Pichetto que "la gente se une porque tiene un proyecto o una mirada común o un proyecto, que es el caso que nos ocupa hoy, o bien se junta por conveniencia, que no es el caso". Asimismo, consideró que "se está terminando la dicotomía peronismo-antiperonismo que tanto daño le hizo al país".

Además, elogió el hecho de sumar al oficialismo "a una persona con una mirada distinta" porque "la diversidad enriquece".

El ministro de Educación también afirmó que son "especulaciones de laboratorio" las que afirman que la figura de Pichetto puede atraer votos desde provincias peronistas no kirchneristas, porque "la gente es libre y vota lo que quiere".

Ambos funcionarios señalaron que en la reunión de gabinete no se conversó sobre la fórmula presidencial del exministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Dispuesto a debatir con CFK

El senador y flamante candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que estaría “dispuesto a debatir con Cristina Kirchner”, al tiempo que sostuvo que conoce “al kirchnerismo por dentro”.

“Yo estoy dispuesto a debatir en la Universidad, en este programa o donde sea. A mí no me gusta descalificar a nadie, pero a mi edad no voy a cambiar, soy lo que soy, Cristina es lo que es y siempre ha sido igual”. Respecto a la campaña presidencial que manejan Alberto Fernández y Cristina, señaló: “Me preocupa que digan que van a sacar o eliminar el Poder Judicial, o que van a reformar la Constitución. Hay dentro de la estructura del peronismo y del kirchnerismo algunas expresiones autoritarias”. Pichetto, a la hora de señalar qué le provocaba que le gritaran por la calle traidor, sostuvo: “La traición no es un concepto aplicable a la política, es un concepto precario, de gente carente de inteligencia. Hay trolls de todos los colores. Hoy el kirchnerismo está diciendo que yo soy el demonio”. En relación a las elecciones presidenciales que se vienen, remarcó: “Estoy confiado en que la propuesta de Mauricio Macri va a triunfar”