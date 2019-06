Transporte afectado

El transporte se vio afectado por la falta de provisión de gas, en virtud de la ausencia de generadores eléctrico para el funcionamiento de las islas de gas natural comprimido (GNC), lo que impidió a muchos taxistas de compartidos continuar trabajando, y perjudicó también a taxis amarillos. Los colectivos trabajaron normalmente porque cargan combustible durante la noche.

Alrededor de las 17 en una estación de GNC de calle Urquiza los taxistas esperaban en fila el restablecimiento del servicio, pese al regreso de la energía eléctrica, que daba cuenta de esa demanda.

"No había gas, tenía que trabajar igual y cargué nafta, y ahora estoy esperando para cargar. Se gana pero quizás no para hacer diferencia", explicó al respecto el taxista Gustavo Mamaní. A su turno, su par Sergio Gerónimo explicó que "hay pocos surtidores habilitados, en el centro hubo movimiento y no pude laburar, dos nomás había para cargar no había más y se llenó y no había más". En tanto, Mario Vilca explicó que "fue lamentable para todos, el que trabaja el día domingo es para recuperar lo que no se hizo en la semana, fue muy complicado para nosotros. Era el Día del Padre y pensamos que hacíamos diferencia y con esto está mal para todos".