Amazon podría desembarcar en Jujuy

¿Cómo fue el trabajo realizado hasta aquí desde Modernización de la Nación? ¿Cuáles son las próximas metas?

Es muy importante el plan de conectividad que está llevando adelante el presidente Macri en todo el país que incluye todo el despliegue de la fibra óptica, el despliegue de la telefonía celular 4G, internet satelital, la banda rural de 450 mhz para darle conectividad y comunicaciones al sector agropecuario, y todo esto tiene que ver con la necesidad de propiciar el desarrollo de internet, de las comunicaciones.

Internet cumple un rol fundamental, porque significa simplificación. Durante mi presentación en el Big Data Summit de Jujuy, expliqué despliegue y el desarrollo de los expedientes electrónicos, de los trámites a distancia, para que la gente pueda hacer un trámite desde sus casas o empresas. Es un motor de desarrollo, porque la conectividad permite que los empresarios, un innovador, o un emprendedor, desarrolle su actividad desde cualquier región o lugar del país. Por eso estamos muy contentos con el avance, que en números ha sido muy importante.

En el inicio de la gestión teníamos a penas, unas 16 localidades conectadas con fibra óptica, hoy tenemos 800 y vamos a llegar a 1300, una velocidad de banda ancha promedio que subió de cuatro a 17 megabytes por segundo, y vamos a llegar a 20 a fin de año, facilitando la transferencia de un gran volumen de datos. Es decir que lo hemos quintuplicado. Además, el 93% de la población va a poder estar conectada al 4G.

Hace poco se dispuso la obligatoriedad de servicio de roaming en las rutas argentinas, ¿Cómo funcionará?

El plan que llevamos adelante implica obligaciones para todas las empresas que tienen que estar en los distintos lugares que están especificados en la normativa. Lo que sucede es que algunas empresas tienen un avance en algunas localidades y otras no, entonces lo que estamos queriendo es que la gente se beneficie. Entonces, mientras las empresas van llegando a las distintas ciudades y localidades del país, el roaming o la interconexión, permite aprovechar la presencia de una empresa en un lugar donde las demás no tienen servicio. Antes, si el usuario tenía una línea telefónica de una empresa que no tenía antenas en un lugar, se quedaba sin servicio. Ahora, lo que estamos haciendo con esto, es tener la posibilidad de que en 1.400 localidades de entre 500 y 10.000 habitantes, y en 14.000 kilómetros de ruta, podamos conectarnos independientemente de cual sea el operador telefónico que uno tiene.

Mientras en Argentina se avanza con el despliegue de 4G, ya se están realizando pruebas de 5G ¿Se está trabajando en la licitación de ese espectro de banda?

Aún no. Estamos en pleno proceso de próximas licitaciones para aumentar el depliegue y las inversiones del 4G, en donde, todavía al país le hace falta tener un desarrollo adecuado. Así que con estas próximas licitaciones vamos a ampliar las inversiones de 4G, y ya los privados están viendo y evaluando a través de pruebas para entrar y que la Argentina cuente en los próximos años en el 5G. De todas maneras, hoy nuestro objetivo inmediato es seguir desplegando el 4G que tenía un retraso considerable.

¿Cuándo se espera alcanzar el 100% de cobertura 4G?

En términos de población, el 93% tendrá antenas de 4G a fines de este año. Queda dos años más para llegar a localidades mucho más remotas. Pero, si vamos a ampliando este tema de la interconexión, desde el punto de vista del beneficio de la gente, es el alcance inmediato.

¿Cómo está preparada la Argentina en materia big data? Se habla de la llegada de Amazon para la instalación de servidores, ¿existe esa posibilidad que se instale en otra parte del país, además de Buenos Aires?

Ellos tienen una serie de proyectos algunos se llaman data centers de borde, y otros principales, como nodos principales, y existe la posibilidad concreta de que, si Amazon viene a la Argentina, no solo estará en Buenos Aires, sino también en otros lugares del país. Porque ellos están perfilando un proyecto que es bastante integral o de red, así que esa posibilidad existe concretamente.

¿Puede ser Jujuy uno de los sitios para la llegada de Amazon?

Puede ser Jujuy, porque Jujuy hizo un trabajo importante de marketing, de posicionamiento, explicando las bondades geográficas y climáticas de la provincia. En eso, el gobernador (Gerardo Morales) puso un empeño muy importante, lo que ha sido transmitido y esa posibilidad existe, de que Jujuy sea una de las alternativas para el arribo de Amazon.