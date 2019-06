Instan a usuarios a efectuar reclamos tras el apagón

Tras el corte generalizado de energía del pasado domingo, fueron numerosos los usuarios que se vieron afectados tanto por la ausencia del servicio como por algunos daños que registraron sus artefactos electrónicos, como aquellos comerciantes que se vieron damnificados con cuantiosas pérdidas. Desde las asociaciones de defensa del consumidor advirtieron que por ley el plazo para efectuar los reclamos correspondientes ante la empresa prestataria inicia a partir del momento del corte del servicio hasta los 15 días posteriores al vencimiento de la factura y que este puede realizarse de manera telefónica. Hasta tanto no se emita una resolución que detalle el motivo real del episodio, Ejesa sería la presunta responsable, señalaron.

Ejesa tiene 30 días para contestar los reclamos, de lo contrario deberá reintegrar el importe del servicio no prestado y resarcir los daños.

Tal como lo marca la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en su artículo 30, ante la interrupción de la prestación de un servicio público domiciliario los usuarios pueden efectuar los reclamos correspondientes ante la empresa prestataria del servicio desde el momento del corte hasta los 15 días posteriores al vencimiento de la factura, y la empresa deberá responder en un plazo de hasta 30 días.

Así lo explicó Alicia Chalabe, titular de Codelco (Comité de Defensa del Consumidor), quien advirtió que tras el corte del servicio de energía el pasado domingo, recibieron varias consultas al respecto, por lo que informó a los usuarios que en estos casos lo correcto es hacer el reclamo ante Ejesa. Para ello explicó que en primer lugar "es necesario efectuar el reclamo ante la empresa y para ello hay un plazo que corre desde el momento del corte hasta los 15 días posteriores al vencimiento de la factura. A partir de allí ellos tienen hasta 30 días para contestar", dijo a la vez que aclaró que este trámite puede realizarse telefónicamente al número que figura al dorso de las facturas donde se les solicitará el número de servicio.

Aclaró que el reclamo lo pueden realizar todos los usuarios por el simple hecho de haberse quedado sin el servicio, como así también quienes hayan sufrido daños en electrodomésticos y pérdidas económicas, especialmente comerciantes o locales gastronómicos.

Es necesario saber las causas

En relación al resarcimiento, Chalabe explicó que si la empresa no responde dentro de los 30 días, "se presume que es responsable por lo que debe reintegrar al usuario el importe del servicio no prestado, y resarcir los daños ocasionados. Sin embargo, puede exonerarse de responsabilidad demostrando que hay una causa que justifique el corte, pero para ello el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) debe emitir una resolución advirtiendo dónde estuvo la falla y hasta el momento no hay nada".

En caso de que la empresa demuestre que la falla no fue su responsabilidad los damnificados pueden iniciar un trámite detallando lo ocurrido y puede así intentar realizar los reclamos ante un organismo nacional. "Es por esto que es sumamente importante determinar la causa que originó el corte; hasta tanto Ejesa es responsable directo".

Por otra parte, la titular de Codelco advirtió que según cómo se vayan dando las circunstancias accionarán de forma masiva desde las asociaciones de defensa del consumidor a fin de exigir información. "Si hasta dentro de dos semanas no se dice nada desde los organismos nacionales y no se emite ninguna resolución seguramente realizaremos un reclamo colectivo para pedir información acerca de las causas, lo cual es esencial para determinar quiénes son los responsables", concluyó.