Video. Ferreyra será uno de los precandidatos

Horas después de la conferencia de Rivarola, en la sede del PJ jujeño se hizo oficial la decisión de Julio Ferreyra de lanzarse como candidato a diputado nacional.

"Convocamos con la intención de poner en conocimiento la voluntad de los compañeros peronistas de la capital, de apoyar la candidatura a diputado nacional de Julio Ferreyra. Esto dentro del marco de trabajo que se viene haciendo con la renovación del peronismo de la provincia, con la idea de seguir marcando un nuevo rumbo en Jujuy a través de nuestro partido", fueron las palabras con la que el dirigente Carlos Canteros confirmaba la candidatura del exdirector del Registro Civil.

En la oportunidad, la también dirigente Florencia Romero, en nombre de numerosas militantes peronistas que acompañan el proceso, declaró que "entendemos que es necesario el recambio, caras nuevas que sepan lo que el pueblo quiere". Además, señaló que "Julio Ferreyra es una persona honesta y con trayectoria", y que desde el espacio de las mujeres "le damos nuestro total acompañamiento al compañero".

También se refirió al tema Diego "Dingui" Martín Palmieri, excandidato a intendente por el Frente Justicialista, quien explicó que "estamos intentando demostrar la coherencia en el partido reivindicando a Julio (Ferreyra) para la Nación".

"Tenemos que construir sobre esto que se venía plasmando y hemos hablado con los sectores donde hubo más votos, por lo que decidimos acompañarlo en este momento para que tenga la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación", cerró Martín Palmieri.

Por último, el excandidato a gobernador del justicialismo, Julio Ferreyra, expresó que "todo esto es una sorpresa", y que aún no sale de su asombro por la propuesta que le brindaron desde el PJ.

"No le tengo miedo a los desafíos, al contrario, quiero hacerlo por aquellos que ayudaron a sumar para hacer una buena elección", resaltó Ferreyra, quien como candidato a gobernador consiguió más del 32% de los votos.

"Si puedo sumar, en buena hora, pero me gustaría ser un factor de unidad y no de discordia. No le tengo miedo a la responsabilidad, gracias por la confianza", expresó el ahora precandidato a diputado nacional.

Mendieta: “me honraría poder ser”

El actual intendente de El Carmen, quien fuera candidato a vicegobernador del Frente Justicialista en las elecciones del 9 de este mes, Adrián Mendieta, también había expresado su deseo de ser el postulante del PJ jujeño a diputado nacional.

Al respecto, Mendieta señaló que “me honraría poder ser, pero si hay que acompañar a otro no hay problema. En este tema el Partido Justicialista tiene que trabajar unido y buscando lo mejor para Jujuy, por sobre los egos personales”, apuntó el jefe comunal.

Por otra parte Mendieta indicó también que “me siento muy agradecido con todos los compañeros por permitirme haber sido candidato”, afirmando que “voy a seguir trabajando para lograr la unión entre todos, desde el lugar donde me toque estar”.

Cabe señalar que el intendente carmense participó de la conferencia de prensa que brindó el titular del PJ jujeño, Rubén Armando Rivarola, junto a otros dirigentes justicialistas, ayer en horas de la mañana.