César Luis Menotti: “Ni Cruyff ni Guardiola habrían dado vuelta esta historia”

El próximo domingo desde las 16:00, Selección Argentina afrontará un partido trascendental contra Catar. En el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019, el cuadro albiceleste está obligado a quedarse con la victoria para soñar con la clasificación a la ronda eliminatoria del certamen continental. En una entrevista con Fox Sports, César Luis Menotti, manager del combinado nacional, habló sobre la actualidad de la Selección. Además, apuntó contra los dirigentes.

En primera instancia, defendió a Lionel Scaloni de aquellos que lo critican por su falta de experiencia, ya que el actual entrenador de Argentina no había ocupado un banco de suplentes en el pasado. “Lo veo tratando de encontrar una base para afirmarse en plena competencia. Y es muy complejo. Acá no pasa por la mayor o menor experiencia. Nadie de los que se menciona como alternativa tiene experiencia en la Selección, por más que haya dirigido clubes. La Selección es otra cosa. Otro mundo”, aseguró.

Sin embargo, el Flaco hizo hincapié en que Leo será valorado no solo por sus resultados. “Ni Johan Cruyff ni Josep Guardiola hoy habrían dado vuelta esta historia. Ni a ellos les hubiera ido bien. Por supuesto que Scaloni será evaluado, porque todos somos evaluados todos los días. Claro que se hace indispensable ver el desarrollo completo, el panorama completo. Si no lo hacemos y parcializamos la mirada, nos equivocamos”, resaltó.

El Director de Selecciones no escatimó en sus testimonios y afirmó que, aunque el equipo avance de ronda, su pensamiento será el mismo. “No me cambia nada qué pasa ahora. Prefiero pasar a cuartos, pero si sigue o regresa de Brasil el lunes, no modifica lo esencial. La Selección no puede estar sujeta a las luchas internas de los dirigentes que frente a las cámaras dan un mensaje reivindicatorio de la selección y luego en privado dan otras señales”, puntualizó.

Por otro lado, César apuntó contra los dirigentes de los clubes que le negaron futbolistas a las distintas divisiones formativas de Argentina. “Esto es muy negativo. Oportunismo a la hora de relacionarse con la Selección. Se dice una cosa, después se hace otra. Se plantea que se debe apoyar, sin embargo cuando hay que actuar pocos dirigentes se comprometen a ceder a los jugadores aunque sea una vez por semana. Los niegan. Acá hay responsabilidades que no pueden transferirse, específicas de la clase dirigente que utiliza el doble mensaje y que por supuesto termina haciendo mucho daño”, enfatizó.

Para argumentar sus dichos, Menotti sumó: “Acá hay un tironeo permanente. Ya lo dije antes: los niveles de oportunismo para quedar a salvo no los justifico de ninguna manera. La Selección está en el medio de estos quilombos. Y sufre muchísimo lo que gira a su alrededor, más allá de como juegue. Los dirigentes tienen que sincerarse, porque aparecen hablando cuando a la Selección las cosas le salen mal. No antes. Y pretenden salir bien parados. No lo logran. Si logran algo es confundir. La necesidad impone que la Selección tenga el respeto que debería merecerse. Cuando me refiero al respeto hablo de lo que, por ejemplo, consiguió Oscar Tábarez en Uruguay. Allí hay un proyecto que funciona, ganando, empatando o perdiendo. Pero el proyecto se mantiene”.

Para finalizar, el exentrenador se lamentó acerca del desprecio constante que recibe el combinado nacional. “Había una intención de organizar la Selección. De entrenar. De juntarse. De tener a un grupo de jugadores practicando en la Argentina. Pero los dirigentes no lo permitieron por distintos intereses. Y eso debilita enormemente a cualquier jugador y a cualquier técnico. Porque hay que salir a la cancha con un par de prácticas encima. Y se paga. Como se está pagando, aunque quiero aclarar que el equipo no fue un desastre”