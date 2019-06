Sorpresas, resurgimientos, nombres conocidos y una gran interna: las Paso en Jujuy ya se sienten

De cara al 11 de agosto, cuatro frentes electorales y un partido presentaron candidatos en la provincia, dando inicio a la carrera hacía las tres bancas que renovará Jujuy en el Congreso de la Nación y promete una interesante lucha entre los espacios.

El Partido Justicialista no pudo ponerse de acuerdo en llevar una sola lista de consenso y terminó partiéndose en seis partes, donde muchos creen que esto es bueno, ya que habrá una interna entre todos los sectores del partido y cada uno medirá realmente “que tiene” en cada sector. Otros creen que esto no es bueno, ya que la dispersión de votos no volverá a un solo candidato en octubre y las derrotas de algunos personajes podrían significar no acompañar al único que quede en las generales. De todas formas, habrá que ver lo que sucede en agosto y ver qué rumbo y que mensaje baja el ganador.

Desde el PJ se presentaron: Julio Ferreyra y Florencia Romero; Carolina Moisés y Carlos Cantero; Adrián Mendieta y Patricia Armella; Guillermo Jenefes y Ana Cuellar; Alberto Matuk y Yolanda Canchi y, por último, Guillermo Sapag y Liliana Condorí.

Por el lado del oficialismo “Juntos por el Cambio”, se sabe que desde arriba se bajó el mensaje que no haya internas, ya que eso podría dividir al sector y la dispersión de votos podría mostrar una debilidad innecesaria después de la victoria del 9 de junio. La fórmula elegida para conseguir el triunfo y los dos diputados es el conocido ministro de Infraestructura, Jorge “Colo” Rizzotti y la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura. Se sabe que esta lista fue consensuda con los socios peronistas del sector y recibió el visto bueno para que sean estas personas que representen a todos.

Otra de las patas peronistas que competirá en las Paso y buscará dar el batacazo, es el electo diputado provincial Alejandro Snopek, reconocido massista de primera hora, quién ahora competirá bajo la fórmula Lavagna – Urtubey en Jujuy. El legislador nacional busca renovar su banca e irá acompañado por Ana Alarcón. La fórmula presidencial tiene una buena imagen en la provincia, por lo que se buscará que el diputado convierta esos votos en los suyos y pueda ser la sorpresa en agosto y octubre.

Por otro lado, el Frente de Izquierda, luego de una mala elección en junio, buscará volver a ser la sorpresa y llegar a la cámara baja con el diputado Alejandro Vilca y Andrea Rúa. El FIT sabe que debe volver a enamorar el voto bronca o desilusionado de los sectores mayoritarios si quiere tener oportunidad.

Por último, el partido Unir mi Jujuy lleva como candidatos a Roberto Alemán e Irma Villavicencio y llevará lista corta, es decir solo serán los candidatos locales.