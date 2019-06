"Con un abrazo me hace olvidar de todo lo malo"

Luis Padilla, su padre, manifestó que Gastón asiste a la Asociación "Todos Juntos", que es "muy sociable y el baile es su pasión. Ahora también está yendo a clases de básquet. Nosotros siempre buscamos llevarlo a hacer muchas actividades, eso le hace muy bien".

Al respecto aseguró que "hay gente que se limita sola, y los limita a ellos. Parte de su crianza es dejarlos ser, no todos reaccionan de la misma forma, ni le gusta lo mismo. Nuestro plan de familia siempre fue que él esté de la mejor forma".

Fue a una escuela común y completó la primaria, "pero todavía la sociedad no está lista para convivir con ellos. Luego se sumó a "Todos Juntos". El año pasado nos dieron la opción de que lo integremos a un colegio secundario pero no quisimos porque son crueles algunos jóvenes y tenemos miedo. Él es muy amiguero y no sé si todos lo van a recibir", remarcó,

Afirmó que todos lo miraban cuando ingresó a la escuela en la que terminó el nivel primario y para integrarlo hicieron un evento en el que bailó para que todos lo conozcan.

"Es una persona con mucho amor y que brinda cariño todo el tiempo. Hay personas que los subestiman pero él se sabe más coreografías que nosotros mismos. Siempre lo pongo de guía de chicos y grandes, es un ejemplo en el grupo que nos hace saber que nada es imposible. Es muy inteligente y muy amoroso, por ahí tengo un día malo y él cuando me ve, con un abrazo me hace olvidar de todo lo malo", comentó Yamil Ramos.

En ese sentido, Carla Padilla indicó que "Gastón es igual a todos nosotros. A pesar de tener una discapacidad, ellos también crecen al igual que todos nosotros "no son niños o niñas para siempre". Ellos se desarrollan físicamente como todos, se enamoran como todos, pueden tener pareja e hijos como todos, pueden trabajar como una persona normal que tiene 46 cromosomas. No porque ellos tengan un par más, son "algo extraordinario". Mucho menos son "pobrecitos" y "enfermitos" como muchos los tratan. ¿Son personas con discapacidad? sí, pero ante todo son personas como vos, yo y como todo el mundo".

Por último, Luis, su padre, dijo que "en la medida que se les de espacios y oportunidades yo creo que todo se puede lograr".