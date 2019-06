El próximo viernes el público de Jujuy podrá disfrutar la pieza teatral titulada "Rotos de Amor" que cuenta con un elenco de primera línea integrado por Pepe Soriano, Hugo Arana, Víctor Laplace y Osvaldo Laport. Este último en contacto con El Tribuno de Jujuy brindó detalles de la obra cuya función fue programada para las 22 en el teatro Mitre. El actor uruguayo reconocido tanto en América Latina como en el exterior por sus emblemáticos personajes en TV, durante una amena charla con nuestro medio también se refirió a su trayectoria actoral y a su labor como Embajador de Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y destacó sus próximos proyectos.

¿Por qué el público jujeño tiene que ver "Rotos de Amor"?

No está en mí la intensión de vender el espectáculo, pero sí de alentar al público para que no pierda la oportunidad de ver esta obra que verdaderamente es bella, entrañable. Son cuatro amigos, visitadores médicos, que padecen un mismo sufrimiento que tiene que ver con el corazón roto, con historias diferentes cada uno de ellos. Mi personaje es Rodríguez, intenta todo el tiempo abrir puertas para encontrar una solución a ese dolor, a ese sufrimiento. Son historias reales que uno escucha a la vuelta de la esquina o en el entorno afectivo o en la noticias, historias con las que el público y uno mismo se puede sentir identificado, es una texto bello, poético, es una gran comedia, el público se divierte muchísimo, se ríe pero también tiene momentos de reflexión y momentos sensibles. Es una buena oportunidad para mostrar, en este momento donde la sociedad está irascible con el tema de la movilización del género femenino y con romper estructuras machistas, que el género masculino también es frágil, también lloramos, esto muestra la comedia. La obra es de Rafael Bruzza de Santa Fe, es un texto del que curiosamente hay varias versiones en el país, es común ir a alguna ciudad y encontrarnos con el elenco local de "Rotos de Amor" y van al teatro, los conocemos, interactuamos con ellos, nos tomamos fotos, es interesante.

¿Cómo es trabajar con un elenco integrado por actores de tanta trayectoria?

Desde mi lado como actor, me siento privilegiado porque estoy con actores emblemáticos. Así como me enamoré del texto cuando me llegó, en el análisis a la hora de decidir hacer o no la obra, no podía perderme la oportunidad de estar con Pepe Soriano, por ejemplo, que es el único que nos queda. Pepe Soriano cumple 90 años en septiembre y es de admirar, es de reconocer su trayectoria sobre el escenario y debajo porque disfruto mucho hablar con él, escuchar sus anécdotas, lo mismo con Arana y Laplace, son actores, cada cual en su género, que tienen una gran trayectoria. Nuestras sobremesas, después de cenar tras las funciones son muy interesantes, sin se pudieran grabar!, algo que de hecho hago a veces porque no dejan de ser testimonios muy ricos que a mí me ayudan a crecer y a seguir aprendiendo.

¿Cómo es hacer teatro luego de trabajar tanto para TV?

Yo de hecho arranqué en teatro, en espectáculos en la calle Corrientes pero luego la televisión -en el buen sentido-, me absorbió, me chupó y sucedió todo lo que sucedió, con personajes tan atípicos como Catriel, Guevara, con los que hice para tiras como "Son de Fierro" o "Soy gitano" y ahora vuelvo al teatro. Y otra de mis asignaturas pendientes era el cine y ahora el lunes viajo a Córdoba, allí me instalo en el mes de julio para filmar una película como protagonista y luego seguimos con la gira. Además dicto clases de teatro, formo parte de un elenco estable en el Teatro Seminari de Escobar con dos puesta en escena.

¿Qué nos puede adelantar sobre su próximo trabajo en cine?

Me llamaron para filmar en Córdoba, me gusto el guión, se llama "El bandido" y es una coproducción con España sobre la historia de un cantante popular de cuarteto romántico de los años ‘40 o ‘50 y muestra el detrás de escena de ese artista, es una historia movilizadora. Además estoy analizando otra película para el mes de octubre.

¿Sintió que lo encasillaron por su trabajo en tantas telenovelas donde encarnó personajes tan emblemáticos?

Encasilla el que bordea la ignorancia. Creo que todos los actores aunque lo nieguen han querido tener una carrera como la de Alfredo Alcón, todos hemos querido tener una carrera intelectual, con buenos textos, transitando por escenarios como el del teatro San Martín. Pero cuando yo lo intenté me morí de hambre, cuando yo dejé de salir en torso desnudo, me morí de hambre. Y fue gracias a entender que no había nada de malo en eso es que afiancé mi filosofía de vida. Hay que dejar que las cosas fluyan naturalmente y que decanten solas. Hoy en esta etapa de mi vida puedo trabajar con bellísimos textos, que me dan la posibilidad de transitar lo que anhelé siempre. Son etapas. Creo que en cine fui discriminado, no olvidaré nunca un primer encuentro para una producción de cine donde sentí que el director me trataba con una energía diferente, sentí su prejuicio y se lo pregunté directamente, él lo negó pero me di cuenta que no podía manejar el prejuicio del otro, entonces me levanté y me fuí.

¿Qué detalles nos puede dar sobre su labor en Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)?

Soy embajador del Acnur desde hace 16 años y cuando puedo viajo por el mundo tomando contacto con crisis humanitarias, crueldades. El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado. Refugiados podemos ser todos en cualquier momento, el refugiado es la víctima que escapa para salvar su vida por persecución racial, religiosa o por guerra. Como los sirios. De la mano del presidente de Uruguay, Pepe Mujica logramos traer a 10 familia sirias a Uruguay, el primer país en Latinoamérica en recibir, con el régimen de reasentamiento a estas víctimas y hoy se vive una triste realidad con el pueblo venezolano. Son 5 millones de víctimas jóvenes que hasta desaparecen en la frontera para la trata de personas o la militarización. Siempre sentí el compromiso de hacer algo por los demás. Dicen que la solidaridad no hay que blanquearla pero en mi labor con Acnur aprendí que si hay que hacerlo para que sean más los que se sumen.

¿Ya había venido a Jujuy?

Sí, estuve con otros espectáculos y ahora deseo que el pueblo jujeño pueda disfrutar "Rotos de Amor", lo digo verdaderamente, es un bello espectáculo con un texto que hay que disfrutar. No hay que perdérselo.