Seom alerta por pase a planta de funcionarios

El dirigente del Seom, Sebastián López, expresó su preocupación de que funcionarios del actual intendente de Palpalá, Pablo Palomares, que perdió en las últimas elecciones, pasen a planta permanente, aprovechando la adhesión al decreto provincial. "Nos preocupa que haya municipios como Palpalá, donde hemos logrado que haya pase a planta permanente de contratados pero el intendente perdió la elección, se haga un manchancho con los listados", indicó López.

Dijo que en este caso, el Seom está exigiendo transparencia en la elaboración de los listados, que los mismos sean públicos, que todos los empleados puedan verlos y objetar, y que también haya una mesa de diálogo de concejales, trabajadores e intendente por este tema.

"De esta forma evitaremos que estén metiendo por la ventana tanto a militantes como a funcionarios de los intendentes que han perdido, porque no vamos a permitir que quede un solo trabajador que tenga antigüedad y preste servicios, quede afuera de la planta permanente", apuntó el gremialista.

Consultado sobre si conoce en algún listado provisorio la existencia de funcionarios del actual intendente de Palpalá que podrían pasar a planta permanente, respondió: "hasta el momento con nosotros no ha tenido diálogo alguno. Por esa razón nosotros estamos solicitando esta mesa donde podamos estar participando todos los sectores y logremos elaborar en conjunto los listados", acotó. "Nosotros si hicimos un relevamiento y le hemos dejado al jefe de Personal, en el cual consideramos cuáles son los trabajadores que tienen antigüedad, que realmente prestan servicios y que son los que se merecen la planta permanente", agregó.

Más adelante señaló que "esta situación no solo pasa en Palpalá, también sucede en La Quiaca, y los lugares que principalmente nos preocupa es donde han perdido los intendentes y ahora se tienen que retirar; Humahuaca hoy está en conflicto, por ejemplo", reveló.

Indicó que pese a que los trabajadores municipales están excluidos del Decreto emitido por el Gobierno provincial para el pase a planta permanente de contratados, el Seom consiguió que algunos municipios adhieran a la decisión provincial.

Dijo que en el relevamiento que hicieron, los trabajadores municipales que pasarían a planta permanente serían "alrededor de 130, pero no descartamos que hayan más compañeros que por una cuestión de tiempo o de afinidad con otras entidades gremiales no hayan sido empadronadas".

En cuanto a la postura del actual intendente palpaleño de no recibir al Seom, López expresó que "no me sorprende nada, de hecho nunca hemos tenido diálogo con Palomares, porque desde el primer día, cuando despidió a trabajadores, nos pidió que marquemos a quienes iban a despedir y a quienes no. Se cortó la relación y nunca más tuvo la capacidad de dialogar con el Seom".

Rivarola pide transición responsable

El intendente electo de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, dijo que el actual jefe comunal “tiene actitudes irresponsables. A seis meses de culminar su mandato, juega al intendente, se burla de la gente que democráticamente le dijo no a su gobierno”.

“Palomares al volver de sus vacaciones debería iniciar un proceso de transición tranquilo y transparente, por los vecinos y por la democracia. Aceptar una derrota electoral es aceptar que los vecinos de Palpalá eligieron otro proyecto y eso hay que respetarlo. En el aniversario 128º de la Unión Cívica Radical, debería ser responsable y democrático, como parte integrante del gran partido político que representa”, agregó.

“Asumo los desafíos para representar desde la Intendencia a cada palpaleño, pero pido respeto y responsabilidad de la gestión municipal actual en sus acciones. La administración de la comuna es para el bien de los vecinos, con actitudes irresponsables solo se daña a la comunidad y no a quien será el próximo intendente”, final