La industria en un proceso de muy baja actividad

En relación al reciente diagnóstico de la baja de producción de las pymes industriales, realizado por la Confederación Argentina de Medianas Empresas (Came) el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ), Nilo Carrión explicó que la industria está en baja actividad y Jujuy no escapa a ello con impacto de la carga financiera e incremento de energía.

"La industria está en un proceso de muy baja actividad, con muchas plantas que tienen capacidades ociosas y con una caída en las ventas, caída en las facturaciones, con incremento de costos, de gastos, la situación también es delicada porque la demanda en estos ámbitos no se está recuperando todavía", explicó el presidente de la UIJ.

Sostuvo que esto viene acompañado de un esquema financiero que tampoco ayuda por los costos financieros muy altos no se puede resolver algunos aspectos, por lo que explicó que para seguir desarrollando sus actividades deben apelar a hacer algunos malabarismos.

"Jujuy no escapa a ese contexto particular, hay algunas situaciones que están bastante delicadas y otras en las que no se nota tanto. La realidad es que hay caída, hay algunas industrias que están prácticamente paradas o con poca actividad, y otras que están con una caída de demanda", precisó Carrión.

Sostuvo que se trata de la realidad actual con escasez de dinero, costos altos y finanzas que no acompañan para poder tener posibilidades de mejorar esas condiciones.

Respecto a la baja en el empleo, sostuvo que en Jujuy no fue tan fuerte el impacto pero hubo casos, algunos resonantes en Palpalá que disminuyeron su actividad, una planta cerró y otra está con un proceso de retiro voluntario y sin tomar nuevo personal.

En torno a proveedores del sector, explicó que hubo ofrecimientos y empresas de servicios de otras provincias que vienen a buscar posibilidades en torno al desarrollo del litio, en transporte y servicios, ya que en otras provincias están afectadas.

En materia de inversiones, explicó que con un horizonte que no está claro salvo la industria minera, no se percibe que lleguen -en virtud del contexto- para mejorar su situación. "Es probable que todas tengan proyectos en carpeta y estén esperando el mejor momento para poder lanzarlas", estimó Carrión.

En relación al contexto preelectoral explicó que la impresión es que todos los esfuerzos apuntan a poder estabilizar las variables económicas vinculadas con la inflación y controlar la cuestión monetaria. "Hay muy poco incentivo en la producción y es lo que se escucha de las centrales industriales vinculadas a la industria nacional se están planteando situaciones como ésta, el fuerte impacto que genera la carga fiscal y financiera", precisó Carrión.

Si bien se ha estado generando desde Nación alguna ayuda, algunos sectores han podido reducir los aportes de las contribuciones patronales, poder anticipar los mínimos no imponibles, para industrias que estaban en situaciones complejas como la agroindustria. Sin embargo, dijo que otros sectores no tuvieron esto y siguen con inconvenientes para sostener el empleo y seguir.

En el caso de Jujuy, consideró que están esperando señales generales y de la macroeconomía, para iniciar o retomar procesos de inversión.

Señaló que en particular la industria minera de la región y en particular del litio están en proceso de crecimiento y en una situación distinta de las industrias nacionales. Sin embargo, también experimentan costos altos y factores internos. Estimó que deben estar haciendo ajustes en sus procesos y algunos tuvieron un retraso y que reacomodar proyectos.