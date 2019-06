Protesta de estudiantes del IES 2 de Tilcara

Los alumnos de primer año de la carrera de Lengua, del IES Nº 2 de Tilcara, protagonizaron una protesta callejera por el centro del pueblo este viernes. Al regresar al establecimiento, pudimos conversar con algunos de ellos para conocer las causas. Eliana Mendoza empezó por informar que "nos autoconvocamos para realizar esta marcha y explicarles a los vecinos con pancartas y canciones sobre la situación de la educación".

Consideraron necesario organizarse para promover que no se cierren carreras y contar con edificio propio.

Dijo que "nos sentimos muy afectados porque se están cerrando varias carreras muy importantes para la Quebrada de Humahuaca. Sólo quedaría el profesorado en Tilcara, no el de Humahuaca. Recibimos también la noticia que se va a cortar el plan de estudio, con uno nuevo, y eso entendemos que nos afecta porque nuestras trayectorias escolares no están siendo tomadas en cuenta".

Agregó que "no estamos de acuerdo en que se corten los presupuestos para Educación, por eso salimos para que se nos escuche. Esto lo organizamos alumnos de primer año, pero invitamos a todos los alumnos, que también participaron".

Vilma Bautista explicó que se cierra "el profesorado de Economía, Inicial ya se cerró, y el de Informática no abre una cohorte. También está en riesgo el de nivel primario, y en Tilcara se corren rumores que se podría llegar a cerrar el de Lengua, por lo que hay incertidumbre".

Mendoza contó que "no teníamos delegados ni Centro de Estudiantes, así que nos pusimos de acuerdo para elegir representantes por curso, alentando a otros a que también lo hagan. Es necesario formar un Centro de Estudiantes para que esto no quede en una marcha para que no haya cierre de materias, para que tengamos un edificio propio, para que se tengan en cuenta las trayectorias escolares, y para que haya una propuesta amplia de carreras para que el chico de Tilcara tenga la misma oportunidad que el de la capital".

Belén Maurín dijo que "vamos a acompañar en Jujuy a las marchas que organicen los distintos IES, y pedimos a la gente que nos acompañe". Amelia Liquín agregó que "es necesario que se convoque a los profesores en la revisión de las resoluciones. Hoy los IES en San Salvador