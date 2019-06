El esfuerzo de Miguel Maza para quedar cuarto

Después de un exigente trabajo en la altura de La Quiaca, el atleta tuvo una decorosa actuación en la décima tercera edición.Venía de un período sin correr, sin embargo, reconoció que "no es malo el 4º puesto, pero me dejó un gusto amargo".

Miguel Maza no pierde vigencia, es joven y tiene mucho por seguir creciendo. El atleta fue el jujeño mejor ubicado con el cuarto lugar en la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

Y si bien no es una mala ubicación, el deportista quedó conforme, "no es malo, pero deja un gusto amargo porque sé que puedo dar mucho más", apuntó.

Maza reconoció que "salió más o menos lo planeado, pude haber dado un poco más peor la inactividad, el largo parate que traigo me jugó en contra así que no pude dar lo mejor de mí pero contento por el puesto que me llevo".

El jujeño después del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy sabe que el cuerpo tiene memoria, "el cuerpo no olvida nunca los entrenamientos, la competencia, el cuerpo tiene memoria, el amor propio de uno te hace sacar fuerzas desde donde no hay, correr en mi provincia es algo muy lindo, estuvimos juntos hasta el kilómetro siete, se sintió cansancio pero el Maratón El Tribuno de Jujuy es algo especial, hice un buen tiempo y terminar entre los cuatro mejores me llena de orgullo", opinó al tiempo que con tono de consuelo remarcó: "Me quedo con eso, con ser el jujeño mejor ubicado, representé bien a Jujuy, pero tengo que seguir para adelante, esto no se termina aquí, un tropezón no es caída así que vamos a seguir trabajando y pensando en las diferentes carreras que me quedan en el año", finalizó Miguel Maza.

Quedó la materia pendiente

En 13 ediciones del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy, aún queda una materia pendiente. Que un atleta jujeño gane la general de mayores.

Ya sea varón o mujer, nunca un corredor de nuestra provincia pudo festejar adjudicarse la multitudinaria prueba. Pese a contar con muy buenos exponentes, todavía ninguno logró imponer su nombre en la histórica prueba.

El fin de semana fue Miguel Maza, lo mismo que el año pasado había quedado tercero, pero tiene mucho por recorrer al contar con 24 años. Jorge Lazcano, tampoco pudo. Domingo Lamas en las primeras ediciones, Sergio González, Amadeo Araya, todos en su mejor momento, tampoco pudieron inscribir su nombre en la clásica competencia.

Similar entre las damas, Gabriela Toledo, Tamara López en los últimos años, aunque en esta oportunidad largó en los cuatro kilómetros, comenzó a pensar en la próxima edición, no es imposible pero entre las chicas parece más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que la olímpica María Godoy se quedó con el primer lugar y piensa regresar el año que viene a defender su reinado. Seguirá como materia pendiente tener un atleta de nuestra provincia como el mejor del Gran Maratón, pero se espera que esa racha se termine para la décima cuarta edición, habrá que seguir apostando a los jujeños.