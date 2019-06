Colegio de Enfermeros presentó un amparo

Ante la reciente intervención del Ministerio de Salud de la Provincia al Colegio de Enfermeros de Jujuy, sus referentes presentaron un recurso de amparo y prevén ir a Buenos Aires para reclamar al respecto. Plantean que la intervención es antijurídica ya que sólo podrían ser intervenidos por la Justicia.

"Estamos haciendo el amparo. Es el primer caso por el que se hace una intervención de esta manera, o sea se puede hacer pero a través de una intervención judicial porque somos una entidad creada por ley, y de derecho público, y no estamos a nivel de una asociación. Entonces no puede haber una resolución de parte del Ministerio, debe ser la Justicia la que determine, pero no arbitrariamente, jamás sucedió en el país", explicó Celina Castellón, quien preside el Colegio de Enfermeros de la provincia de Jujuy .

Acompañada por Liliana Choque, del Comité Ético del Colegio, explicó que prevén además ir a Buenos Aires a plantear el tema a las autoridades pertinentes. También señalaron que la intervención es antijurídica por tratarse de una institución de derecho público, autónoma y conforme a la ley .

Explicaron que el Ministerio de Salud intervino alegando que la comisión del Colegio no está legalmente elegida; sin embargo, explicaron que se creó por Ley 5.980 del 2016 y fue Fiscalía de Estado la que determinó cual sería la primera comisión y que llame a elecciones. Eso se concretó y Fiscalía revalidó el acto eleccionario.

Otro de los temas fue por la "rematriculación" por la que la gente que estaba en el Ministerio de Salud debía presentar su legajo en el Colegio. Castellón aclaró que si el Colegio no hubiera sido electo jurídica y legalmente, no hubieran recibido de Salud la gobernanza de la matrícula, por resolución 394/16 y convenio que "avala" la rematriculación.

Es que el Colegio objetó la calidad de la formación y prácticas profesionalizantes, pidiendo a Salud que intervenga. Aseguran que la molestia podría ser porque uno de los institutos de enseñanza está en manos del gremio y algunos no están autorizados. Es que decidieron que se haga una "acreditación de competencias profesionales", que aclaran "no es un examen".

También se acusaría al Colegio de "obligar" a reemplazantes a matricularse, por lo que aseguran que no tienen potestad de hacerlo sino que Salud es el que no autoriza los reemplazos sin ese requisito.

Sobre el cuestionado cobro de la matrícula dijeron que el Colegio es autónomo financieramente, al igual que otros colegios y no es anticonstitucional. El valor es de 1.500 pesos, pagadero en cuotas, que aclaran es así desde que se inició pese a que se dijo lo contrario.

Es que también plantearon que la intervención pudo estar vinculada a una deuda que el Ministerio de Salud tiene con el Colegio de Enfermeros, debido a un convenio que firmó Salud comprometiéndose a bonificar 1.000 pesos por cada enfermero, cerca de 1.000 de los 1.800 matriculados; mientras faltan matricular casi 500 enfermeros.

Plantean que esto afectó la entrega de matrículas a contratados.