Tiene cáncer y precisa fondos para un viaje

Ignacio Fernández es un joven jujeño de 24 años que se encuentra atravesando un momento crítico, tiene leucemia y para recuperarse requiere con suma urgencia un trasplante de médula ósea. Para ello deben realizar una evaluación a sus posibles donantes, familiares, en Buenos Aires pero solamente el Ministerio de Salud le cubre el viaje a él y a su padre.

Sus amigos y familiares crearon una página de Facebook para seguir su caso que se llama "Todos Por Nacho-Jujuy-Argentina".

Por esta razón que su familia y amigos iniciaron una campaña denominada "Todos Por Nacho" para recaudar fondos para que los posibles donantes puedan viajar a realizarse ese estudio, poder concretar el trasplante y cubrir otros gastos de un posible tratamiento allá.

Hace 11 días que está internado con dolores muy intensos a la espera de la ayuda de los jujeños, "estoy con muchas ganas de vivir, tengo un proyecto de vida, no saben cómo cambié para bien a causa de esto. Valoro hasta lo más mínimo, les pido ayuda a todos porque cada día empeoro más y tengo dolores más fuertes que no se me pasan", publicó "Nacho" en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó en el mes de mayo del año pasado mediante unos dolores "extraños" que sentía en su cuerpo y que al principio no sabían porque le ocurrían.

El primer diagnóstico que le dieron fue artritis, "pero no me preocupo por eso tanto ahora porque después me dijeron que tenía leucemia que es mucho peor. La verdad que no sé si tengo artritis o no", mencionó "Nacho" en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, indicó que en el Ministerio de Salud le dijeron que poseía artritis y que en el hospital "Pablo Soria" fue donde le dieron esa triste noticia y la menos esperada: que tiene leucemia.

Aseguró que "los primeros días tomaba calmantes para los dolores porque me dolían mucho las articulaciones y en los huesos. Pasó un tiempo y esos calmantes ya no me hacían efecto, también bajé mucho de peso. Bajé como 15 kilogramos y me dijeron que tenía anemia crónica".

Luego, junto a su padre, fueron al hospital "San Roque", donde le dieron vitaminas y otros medicamentos para la anemia.

Contó que "tomé todo eso durante una semana pero empeoré. Me dolía mucho el estómago, entonces un día tuve que ir de urgencia al hospital donde me dejaron internado en observación y después me pasaron a una sala común".

Ahí estuvo una semana y media, le hicieron diversos estudios, entre ellos, una ecografía en la que le salió que tiene varios órganos hinchados. "El resultado de esos análisis fue muy malo y me hicieron una biopsia. A los días me dijeron que tenían que hacerme una cirugía, me querían sacar uno de los ganglios para hacer una biopsia pero suspendieron eso porque el médico supo con anterioridad que lo que tenía era leucemia", añadió.

Esa noticia se la dieron en julio del año pasado y tras eso estuvo internado un tiempo. Luego salió de la internación pero hace 11 días que tuvo una recaída pese a que "seguí el tratamiento que me dieron y estaba mejorando de a poco", dijo.

Cómo colaborar con “Nacho”

Tras estudios que le realizaron hace poco le informaron que precisa una donación de médula ósea pero el análisis de sus posibles donantes que en un principio podrían ser sus familiares, se debe efectuar en la provincia de Buenos Aires y ahí surge el problema y la necesidad que Ignacio Fernández y su familia poseen.

El Ministerio de Salud le cubre el viaje al joven y a su padre pero no a sus otros familiares, por esa razón precisa colaboración de la sociedad mediante un aporte económico para que puedan costear esos viajes tan importantes para la recuperación de Ignacio.

No solamente necesita ir a Buenos Aires para que le realicen el trasplante, sino que también puede que precise quedarse más tiempo para un tratamiento más efectivo.

Además de los pasajes, también están recaudando para la estadía de los familiares que los médicos dijeron que pueden ser posibles donantes.

El número de cuenta para depositarle es 4-131-0951677580- 2.

También solicitó a la sociedad jujeña que lo ayuden compartiendo las publicaciones que realizan en la página de Facebook que crearon para esta causa. La misma es Todos por Nacho-Jujuy-Argentina.

“Disfruten de la vida que es lo más lindo que hay, tratar de evitar peleas que no llevan a nada y si tienen alguna enfermedad ser lo más positivo y luchar, nunca rendirse”, finalizó diciendo “Nacho” Fernández.