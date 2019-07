Pensó que iba a tener el peor viaje de su vida pero recibió un regalo tierno y viral

Es quizás el máximo temor de las personas al viajar en avión: un compañero de asiento insufrible. ¿La peor pesadilla? Un bebé que llore toda la noche, que vomite y que transforme una situación incómoda como volar en un verdadero infierno.

Algo así temió Selene Cortés cuando se sentó y vio que a su lado iba a viajar una pareja con un bebé. "Ojalá que no llore todo el camino", pensó. Lo que no supuso era que los padres, en nombre del pequeño Jaime de 7 meses, le iban a dar una bolsa con un "kit de viaje".

"Subí al avión y sentados junto a mi venían una pareja con un bebé y solo pensé: ojalá no llore en todo el camino, pasaron 5 minutos y la mamá me dio esto. Hicieron mi día completamente 😭😍 ", escribió Cortés junto a la foto del regalito que recibió.

¿Qué decía el mensaje del bebé Jaime? "Me llamo Jaime y tengo 7 meses. Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por si lloro o me asusto. Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de que se me suba el chucky. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias totales".

La bolsa y el mensaje que recibió una pasajera antes de volar. Foto: Twitter @selenecortes.

El mensaje de esta pasajera fue posteado el cuatro de julio, y en un par de días recibió casi 30 mil RT y más de 180 mil me gusta, además de dos mil comentarios.

Hubo gente que criticó que la gente no sea comprensiva, pero otros explicaron que, para ellos, es una buena forma de tratar de no alterar a los compañeros de vuelo.

Otra mujer, en cambio, preguntó si al final al bebé "se le subió el chucky", suponemos que en clara referencia al famoso "muñeco maldito". Buenas noticias: se portó súper bien.