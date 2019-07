Minera china busca explotar litio, oro y metales preciosos en Jujuy

Representantes de la empresa estatal china Southwest Energy and Mineral Group analizaron en Jujuy la posibilidad de iniciar proyectos de exploración vinculados a “litio, oro y metales preciosos”.



“Vinieron sus máximas autoridades para involucrarse en el código minero nacional y hacer inversiones concretas respecto a minerales”, dijo el ministro de Desarrollo Económico de Jujuy, Juan Abud Robles, tras una primera reunión.



Según el funcionario, “su interés primario es litio, oro y minerales preciosos” y la idea de la empresa china es definir “una agenda de cooperación para que puedan radicarse rápidamente en Jujuy”.



Una de las alternativas de trabajo es hacerlo en asociación con la empresa estatal jujeña Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) para explotar alguno de los lugares ya vistos, reveló.



“La otra alternativa es que vean los blancos que nosotros hemos identificado con el Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino) y que puedan comenzar la exploración desde allí”, completó.



Las conversaciones con la empresa china se iniciaron en un viaje realizado al país asiático, donde se firmó “un convenio de cooperación para motorizar inversiones”.



Por su parte, el presidente de Southwest Energy and Mineral Group, Zhao Zhenhai, explicó que buscan “entender la política minera y ecológica de Jujuy; identificar recursos mineros para empezar estudios de factibilidad; y definir formas de cooperación entre ambas provincias en un proyecto minero”.



Puntualizó que harán énfasis en “oportunidades mineras que no estén exploradas y en una etapa más o menos avanzada” de estudio, ya que cuentan con “recursos de investigación y de cateo para dar seguimiento a pistas”.



Finalmente sostuvo que su interés en litio, oro y metales preciosos se debe a “las condiciones que tiene Jujuy respecto a cierta deficiencia en lo que es el transporte para otros minerales de menor valor”.



“Cuando tengamos un sistema de logística desarrollado podremos expandirnos a otros minerales”, concluyó.



La agenda de la decena de empresarios de la provincia de Guizhou se extenderá hasta mañana con distintas reuniones que incluyen a referentes de la Cámara Minera de Jujuy y visitas a zonas de posible extracción.