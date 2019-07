Malestar de trabajadores por las indemnizaciones

"Realizamos una presentación ante el juez habilitado en la Quiebra de la empresa Ingenio La Esperanza, Juan Calderón, denunciando errores en la liquidación, que en concepto de indemnización por despido, efectuó a los trabajadores, ya que consideramos que hubo omisión de pago y retención indebida de fondos de terceros. Si en el término de 48 horas no recibimos respuesta, vamos a accionar efectuando las denuncias penales a todos los involucrados en el manejo, incluido el juez Calderón, que autorizó los pagos sin previo estudio ni análisis", sostuvo el secretario general del Sindicato de Ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, al dar cuenta del generalizado malestar que hay en los trabajadores por este accionar y expresó que la suma que omitieron pagar a los despedidos ascendería a los 100 millones de pesos.

Apuntó que grande fue la sorpresa de los obreros, cuando fueron a percibir la liquidación y constataron que no se les pagó lo que corresponde y lo que consta en la resolución del expediente de venta del Ingenio. "No pagaron los dos meses de preaviso, allí se ahorraron 50 millones de pesos, no abonaron la mitad del aguinaldo, las vacaciones no gozadas están mal pagadas, efectuaron el descuento de 5 mil pesos que habían dado en el 2017, a cuenta de futuros aumentos, los que hasta la fecha nunca los dieron. Por otro lado a los que tienen pensión alimentaria también le descontaron de la liquidación final. Por eso lo hacemos responsable al juez", expresó.

En la presentación constan varios puntos en los que requieren que de manera inmediata y bajo apercibimiento de efectuar las denuncias civiles, penales, administrativas disciplinarias, se proceda a pagar a los trabajadores despedidos de Ingenio La Esperanza los rubros de preaviso, vacaciones completas y el 50% restante de la indemnización. Pagar al sindicato, a la obra social, a la Afip y a las exesposas, la totalidad de los importes retenidos.

Juárez explicó que la denuncia no sólo se hará a la Quiebra que está representada por el juez sino también al Estado Provincial por vía de la Ley 5929. "Hay hechos graves como la retención de las cuotas alimentarias, descuento de aportes jubilatorios, a Anses y la obra social", finalizó.