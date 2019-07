Rige nuevo aumento en el transporte alternativo

En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy, los ediles autorizaron el aumento de la tarifa del transporte alternativo de pasajeros, que entró en vigencia el 8 de julio y que ya comenzó a generar diferentes reacciones en los usuarios sampedreños.

La tarifa común pasó de 15 a 20 pesos. Por las noches, el boleto llega a los 28 pesos. Es para la figura de taxis compartidos.

De acuerdo al dictamen, elaborado por los ediles, la actualización del cuadro tarifario quedó de la siguiente manera: tarifa común $20, tarifa diurna (norte/sur- este/oeste) y viceversa $25, tarifa común nocturna $25, tarifa nocturna (norte/sur- este/oeste) y viceversa $28, tarifa escolar $20 y boleto estudiantil municipal (50% del valor de la tarifa escolar).

Si bien los usuarios no desconocen la necesidad del aumento en la tarifa, por la actual situación económica, la suba del combustible y los insumos para autos, recordaron las grandes falencias del servicio.

En primer lugar mencionaron que la Municipalidad debería exigir, también, la actualización de los modelos de los autos que brindar este servicio. "Hay vehículos que dan pena", dijeron. "Tienen las puertas rotas, los levantavidrios no funcionan, el tapizado de los asientos destrozado y la higiene del auto y de los choferes deja mucho que desear". En ese punto hablaron de aquellos hombres que coquean o fuman mientras manejan, algo que molesta a la mayoría de los usuarios.

Por otra parte, explicaron que no se cumple el servicio norte-sur, tanto de día como de noche. Son pocos los choferes que acceden a llevar desde Bernachi hasta barrio Güemes, sólo te quieren dejar en el centro. "Ni hablar de la tarifa nocturna, que al no haber control, nunca se cumple", advirtieron los ciudadanos. De esta manera, el usuario es el más perjudicado, ya que debe tomar dos autos para poder llegar a destino. Una persona que trabaja, mañana y tarde, gasta para transportarse, no menos de 150 pesos por día.

Otro de los reclamos más frecuentes, tras conocerse el aumento, fue el de aquellos vecinos de los barrios de la zona oeste y este, por donde es muy difícil, por no decir imposible que circulen autos del servicio alternativo. "Casi siempre debemos pagar una tarifa "especial" si queremos que nos lleven a destino", indicaron vecinos de los barrios San Francisco y 9 de Julio. A los que se suman las familias que viven en los barrios Presidente Perón y Nestor Kirchner, que desde hace un año están esperando la línea de remises que se comprometieron a crear las autoridades municipales.

Aunque el aumento parecería ser lo más justo para aquellos sampedreños que viven de esta actividad, también haría falta, según los vecinos, tener en cuenta estos aspectos y falencias mencionadas.

Como cualquiera de estas medidas que son parte de la difícil situación económica del país, los sampedreños aceptan con resignación el aumento. Pero exigen a las autoridades, que trabajen en un mayor control de los vehículos, de manera que el servicio alternativo de pasajeros funcione realmente como la ordenanza lo expresa.