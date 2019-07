No hubo acuerdo y sigue paro del transporte público

Pese a la reunión de conciliación no arreglaron y hoy se espera una reunión con Hacienda para destrabar la medida.Empresarios aducen que no pueden pagar el aguinaldo ni las paritarias. UTA no descarta parar también el fin de semana.

Una jornada complicada se vivió ayer por el impacto del paro del transporte de pasajeros, el cual se extenderá hoy por la adhesión a la medida nacional. Tras una marcha de la Unión Tranviarios Automotores (UTA) se concretó la reunión de conciliación obligatoria entre el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, referentes de las empresas y del gremio, no llegando a un acuerdo. Las expectativas están en la posible reunión con el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, por fondos.

La reunión se concretó luego de que una columna de choferes aglutinados en la UTA hiciera una marcha y recorriera las calles céntricas, expresara su reclamo frente a Casa de Gobierno, y siguiera camino hacia la zona sur de la ciudad donde se encuentra el Ministerio de Trabajo, donde sus referentes, Sergio Lobo y el secretario gremial Nicolás Abett, participaron de la reunión.

"Se pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, no han respetado la conciliación obligatoria va a haber sanciones, ya vamos a ver cuándo y cómo se aplica. Vamos a esperar, se va a seguir tratando de dialogar, va a haber una supuesta reunión en el curso de la semana que viene y en estos días también", precisó Cabana Fusz al término de la reunión de casi tres horas.

Pese a lo planteado por cada parte ante el ministro de Trabajo no se llegó a un acuerdo, y esperan una reunión con el ministro de Hacienda Carlos Sadir hoy para destrabar el tema. Según Cabana, su par de Hacienda propuso un 10% más del subsidio que otorga, con un programa de ayuda de la Provincia, que fue rechazado por UTA.

Lo cierto es que por la falta de acuerdo hoy no habrá transporte por la adhesión al paro nacional por paritarias, y aún no hay garantías de que vuelva el transporte el sábado y el martes es la fecha de la nueva reunión de conciliación. Las esperanzas están centradas en la reunión con el ministro Sadir, pero la UTA advirtió que en la tarde de hoy se reunirán con delegados y bases para determinar si se extiende el servicio el sábado.

"Los empresarios dijeron que no están en condiciones para pagar lo que se debe, lo único que acercaron son 10 mil a 15 mil pesos del salario ya vencido del mes de junio. Ellos aducen la quita de subsidios, si bien la Provincia se comprometió con el 50% también hace política con las gratuidades, y las provinciales por ejemplo sufrimos por los más de 3.000 autos circulando por los corredores, que las perjudican", precisó el titular de UTA, Sergio Lobo.

Planteó que desde enero de 2019 padecen atraso tanto de salarios de las empresas urbanas como provinciales. "La deuda es de 80% del sueldo y todo el aguinaldo, y están afectados 1.600 trabajadores", precisó el dirigente de UTA y se suma una situación crítica de la obra social con el último mes pago.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno genera algún tipo de transporte alternativo para mitigar la falta de servicio, Cabana Fusz explicó que están viendo pero aseguró que el transporte tiene la posibilidad de tener un subsidio que otras empresas no lo tienen. Y aseguró que el subsidio de la Nación se levantó y que la Provincia hace lo que puede para que el transporte siga, que los trabajadores cobren y que cada uno tenga lo que corresponde.

UTA planteó que es una cuestión de derechos y no de intereses y planteó nulidad por la conciliación porque significa esperar 20 días. Cabana Fusz aseguró que rechazará, pero que no descontarán a los empleados.

Empresarios aducen que no pueden pagar

“Lamentablemente ahora estamos esperando respuesta con el contador Sadir, espero que nos juntemos con las empresas, pero no tenemos recursos, no existe la forma de cumplir. Esto es un arrastre de hace mucho tiempo y hoy llegó a un punto límite. No podemos cumplir ni siquiera con los sueldos, mucho menos el aguinaldo y la paritaria que se viene”, dijo Rodolfo Severich, empresario de Unión Bus, quien aseguró que esperan que haya solución.

Por otro lado, aseguró que el incremento del precio del colectivo del 10% no alcanza y estimó que la gente no puede afrontar una tarifa del 28 a 30 pesos, con lo cual consideró que debe asistir el Estado. “Hay excesivas gratuidades, hay un grupo grande que no lo necesita, hay gente que demora 10 minutos para sacar un Begu porque se inscriben en centros de capacitación, se inscriben sólo por eso”, criticó y aseguró que debe ser para quienes necesitan porque se politizó el beneficio sin preveerlo .

Las empresas que participaron fueron Savio, Santa Ana, El Urbano y San Jorge que abonaron el 80% del sueldo, Unión Bus, Pal-Bus 2000, Transporte Colon (Xibi-Xibi), El Vallisto, El Quiaqueño, San Cayetano, San Isidro Labrador, Futuro, Figueroa, Jama Bus, Evelia, San José e Iruya. Expusieron que pagaron entre el 35 y 80% de los sueldos y algunos, ninguno. En el acta indican que la próxima audiencia será el martes a las 9.30 y que el sindicato no podrá adoptar medidas de fuerza, y las empresas no pueden producir despidos, suspensiones ni modificaciones en las condiciones de trabajo mientras dure esa ins