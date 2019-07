El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rechazó la posibilidad de que haya atraso cambiario y sostuvo que "hay un peso más fuerte porque hay más confianza y la economía se recupera".

En medio de la campaña electoral y las críticas por parte de economistas respecto del nivel del dólar, el funcionario se refirió a la cotización del tipo de cambio al brindar una conferencia de prensa en la que anunció un superávit primario de las cuentas públicas.

"Hay un peso más fuerte porque hay más confianza", subrayó Dujovne en el Microcine del Palacio de Hacienda.

Según subrayó, es "un error de algunos economistas llamar atraso cambiario a la baja del dólar desde el punto más depreciado de la serie".

"Tratar de sostener ese tipo de cambio subvaluado generaría más inflación y más pobreza", apuntó.

En ese sentido, resaltó que "hay que alcanzar un delicado equilibrio", mientras señaló: "Lo que hay acá es un proceso de reconstrucción de la confianza por el superávit, y porque la economía se recupera".

A las advertencias por parte de algunos economistas se sumaron los cuestionamientos de referentes opositores.

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, había indicado que la Argentina en la actualidad tiene un dólar "totalmente subvaluado porque el Banco Central no para de vender divisas".

Por su parte, el precandidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, había alertado sobre un "dólar artificial", cuyas consecuencias deberán ser afrontadas por el próximo Gobierno.

Además de rechazar esas consideraciones, Dujovne destacó que hay una desaceleración en la inflación y pronosticó que continuará con un "camino descendente".

Si bien aclaró que se debe esperar el dato oficial del Indec, puntualizó: "Lo que nosotros vemos es una clara tendencia a la desaceleración de la inflación".

Desembolsos

El ministro detalló cómo se utilizaron los US$ 18.400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió a la Argentina como desembolsos del crédito stand by que el país firmó con ese organismo.

El FMI desembolsó US$ 7.600 millones en diciembre del año pasado y luego realizó otro giro por US$ 10.800 millones el 9 de abril último.

Dujovne explicó que la mayor parte de esos fondos se usaron para "pagar deuda que era más cara" y así mejorar el perfil de vencimientos.

Sostuvo que no hay mayor nivel de deuda sino un "reemplazo" de compromisos con acreedores privados por obligaciones con un organismo multilateral a una tasa más baja, con lo que se mejora la sustentabilidad de la deuda.

El ministro detalló que el Tesoro vendió US$ 3.000 millones a través de las subastas diarias de US$ 60 millones que realiza el Banco Central (Bcra) a su nombre.

Dijo que otros US$ 1.500 millones se vendieron directamente al Bcra: 1.100 millones fueron transferidos el 28 de diciembre, 200 millones el 21 de junio y otros 200 millones el 24 de ese mismo mes.

Es decir que cambió US$ 4.500 millones en pesos y le quedaron US$ 13.900 millones.

Con esos US$ 4.500 millones pagó intereses por 1.900 millones y canceló capital con privados por otros 2.524 millones, y quedó un remanente de US$ 76 millones en moneda local.

Dujovne explicó que de los US$ 13.900 millones que le quedaron tras vender los dólares al Bcra, gastó 12.658 millones.

Ese gasto fue detallado de la siguiente forma: US$ 4.923 millones en intereses y US$ 7.736 millones en capital, de los cuales 1.502 millones fueron a organismos financieros internacionales y el resto a pagar deuda privada, con un saldo de US$ 1.242 millones.

De la explicación de Dujovne se desprende que de los US$ 18.400 millones iniciales, se usaron U$S 17.082 millones y aún quedan US$ 1.318 millones en manos del Gobierno.

Mientras tanto, ayer el dólar profundizó su caída por debajo de los 43 pesos y también es tema de preocupación por parte de banqueros y economistas que ven la necesidad de estacionarlo.

El dólar bajó esta semana 25 centavos

En medio de la tranquilidad en la plaza financiera, la autoridad monetaria continuó convalidando recortes en la tasa de Leliq.

El precio del dólar operó en la jornada de ayer con tendencia negativa y acumuló en la semana un retroceso de 25 centavos, al cotizarse en $42,85, por lo que se ubica en los niveles más bajos en más de tres meses.

Según el promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana terminó a $40,59 para la punta compradora y $42,85 para la vendedora.

En los mostradores del Banco Nación, el billete operó a $42,60; mientras la cotización más elevada fue expuesta en el banco Icbc, a $43,20. .

El dólar mayorista, por su parte, cerró a $41,60, lo cual representó un descenso de diez centavos con relación al jueves y de 25 durante la semana. .

En medio de la tranquilidad en la plaza financiera, la autoridad monetaria continuó convalidando recortes en la tasa de Leliq, y el promedio diario pasó de 59,161% a 59,011%. .

Pese a que el rendimiento cayó en las últimas semanas, los inversores consideran rentables las inversiones en pesos y ello quita presión al tipo de cambio, sostienen operadores.

El ritmo descendente del dólar se mantiene desde que el organismo que conduce Guido Sandleris concretó modificaciones en su política monetaria tras una negociación con el FMI.

La mayor posibilidad de intervención por parte del Banco Central y las elevadas tasas de interés conformaron un escenario atractivo para desarme de posiciones en moneda extranjera