Persiste conflicto en centro vecinal del barrio Atsa

En la zona conocida como barrio Atsa de Alto Comedero los vecinos aspiran a lograr el desmalezamiento que favorece las condiciones de seguridad en la zona, la pavimentación de calles, mejoras en espacios verdes, la utilización de un predio para brindar oportunidades a los pobladores y solución a los malos olores de cloacas de sitios aledaños.

El barrio fue creado por el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Salud nombre con el que se lo conoce y está ubicado en Alto Comedero. Los vecinos esperan que Fiscalía de Estado intervenga para que ante la finalización de la gestión del presidente del centro vecinal, Walter Aquino, a quien atribuyen falta de gestión, que no rindió cuentas y no permitió nuevas elecciones.

Después de una reunión del 29 de junio los vecino se autoconvocaron para saber cuál es la situación real y concreta sobre la personería jurídica del centro vecinal de Atsa, y elaboraron un nota a Fiscalía de Estado. "Solicitamos la intervención al presidente del centro vecinal Walter Aquino para que dentro del cronograma electoral se realice un tratamiento de memorias y balances, que quedaron caducados desde 2015, y pedimos que se llame a elecciones", dijo el vecino Diego Burgos.

En tanto los otros expresaron que Aquino está desde 2012, según el estatuto, y que en la segunda elección muchos de los vecinos de las tres etapas no fueron convocados, y el 16 de junio finalizó su mandato y no hizo un nuevo llamado. En Fiscalía de Estado les informaron que desde dicho año no presentó balance. "Es por eso que estamos disconformes porque en todos estos años no se hizo ninguna gestión para mejoras del barrio. Lo más importante es la calle principal 260 donde está la Escuela 455, y hay muchos chicos", afirmó otra vecina Claudia Fernández.

Burgos planteó las malas condiciones de la plaza, por lo que muchos chicos por buscar dónde entretenerse a veces usan las canchas de la escuela, porque no hay espacios y algunos están sin alumbrado público.

Enfatizaron en la inseguridad por distintos temas como la falta de alumbrado y por la delincuencia recurrente pese a que hay una seccional. "La esquina de la escuela está a oscuras y los chicos que llegan de la Facultad bajan del colectivo y les roban celulares y mochilas", agregó Burgos, pidiendo recorridos policiales.

Todos expresaron su malestar porque no se logran mejoras en el barrio y les apremia contar con seguridad porque son los estudiantes los que más padecen los asaltos al bajar de los colectivos. "Al final de la calle han puesto unos juegos, que ya se los robaron y es un aguantadero de borrachos, cómo piensan que vamos a mandar a los chicos, es una inseguridad total", afirmó Sonia Maizares otra vecina, quien explicó que le robaron dos veces en moto.

"Ya hace siete años hay un pedido para pavimentación de la avenida 260 (donde está la escuela) y lo hicimos no por el centro vecinal sino como Vecinos Unidos, y está el expediente pero nunca se hizo nada", precisó otra vecina Claudia García.

Piden iluminación, pavimentación, limpieza y desmalezamiento por la abundancia de pasto cubano y basurales, aguas servidas, paradas de colectivo y reclaman que perdieron espacio para un polideportivo por falta de gestión.

Preocupación por distintas falencias

Por otro lado, los vecinos mostraron la infraestructura de un Salón de Usos múltiples (SUM) abandonado sin puertas ni ventanas, ubicado en calle 251, integrado por dos viviendas que el gremio había usado años antes para dar lugar al dictado de catequesis. Por ello piden que se arregle de modo de darle utilidad para hacer actividades desde el Centro Vecinal, ya que por ahora les resulta un lugar de peligro para los niños debido a que se encuentra al frente de un asentamiento, porque es refugio para adictos y hay residuos de preservativos.

“Somos de la última etapa que entregó Atsa, sobre terrenos rellenados, cosa que detrás de las viviendas hay un baldío gigante, y ahí se juntan los ladrones, roban y aparecen al otro lado. Y hay problemas por el olor a cloacas”, explicó por otro lado José Salinas, vecino de la nueva etapa de viviendas del barrio Atsa. Sucede que por la inseguridad, tuvieron que pagar seguridad privada para el sector de 28 viviendas.

Además planteó la necesidad de iluminación porque a veces funciona y pavimento para la zona por la tierra que se levanta cuando no llueve, que si es frecuente genera mucho barro. “Yo hice denuncias al municipio de Alto Comedero, dijeron que no tienen máquinas para limpiar, nunca tienen nada, llevé un chapón y pintura para un cartel que diga que está prohibido tirar basura, y desapareció el chapón, es un desastre”, precisó María del Carmen Sánchez. Explicó que están rodeados de baldíos y malezas.