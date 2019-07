Un solidario abrazo que sirvió de abrigo y comida

Fue potente y expansivo, inmenso y generoso, el abrazo que todo el país le dio a las personas en situación de calle en estas últimas semanas. En todos los rincones de Argentina se manifestó esta ola solidaria que le dio lucha a la ola de frío que lamentablemente año tras año se lleva vidas de aquellos que carecen de un hogar digno.

El problema sigue latente, porque también este año murieron personas y también este año no hubo una participación plena del Estado en esta problemática. Esa participación que se necesita como para que no haya más personas durmiendo en las calles ni familias que viven en casas precarias al extremo.

Estas políticas que incluyan a los que menos tienen, desde mi criterio, son muy ineficientes desde hace años pero se acrecentaron en estos últimos tiempos y van de la mano con los elevadísimos índices de inflación, desempleo, pobreza, etc. que acarrea el país actualmente.

Es muy lindo resaltar todo lo que fue esta movida altruista que miles y millones de argentinos emprendieron en todo el territorio nacional para brindar su granito de arena. Movida que estuvo respaldada por numerosas instituciones que participan en la sociedad en diferentes áreas.

Algo que incentivó mucho fue la propuesta del Club Atlético River Plate de abrir las puertas del estadio "Monumental" para albergar a todos los que no poseen un hogar. Iniciativa que contó con el respaldo de la Red Solidaria y otras ongs. Esto, felizmente, funcionó de efecto rebote en otros clubes que también hicieron algo al respecto y se movilizaron para aportar lo suyo.

Esta vez, los grupos solidarios que trabajan en todo momento del año por sosegar esta problemática, tuvieron compañía y el respaldo que siempre necesitan. Jujuy fue una de las provincias que dio el ejemplo ya que fueron muchas las movidas que se llevaron a cabo para albergar, brindar comida o abrigo a los hombres y mujeres que viven en las calles jujeñas.

Estos grupos, todo el año luchan para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Algunos brindando recorridos nocturnos por las calles para encontrarse con ellos y llevarles además de alimentos, un abrazo contenedor que ellos precisan mucho para su lucha diaria con la soledad que los maltrae.

Esa lucha diaria también consta en darle pelea a la indiferencia de la sociedad, al maltrato y discriminación de aquellos que estigmatizan a los que carecen de un hogar. Es difícil pero son muchos y cada vez más los voluntarios que se interesan por ellos y con cuotas de amor, en algunos casos, los van sacando y reinsertando en la sociedad.

Como dije al principio, esto existe porque hay una ausencia del Estado para con las personas en situación de calle. Su participación es mínima, y no se trata a esta problemática de fondo que lleva consigo muchas otras. Pobreza, abandono, adicciones, entre otras cuestiones acarrea aquel que vive en la calle.

Particularmente me conmovió, me hizo bien saber que tanta gente se movilizó por esta causa. E incluso me animo a decir que hubo más acciones solidarias y participación social que otros años en la provincia y también en el país.

Son muchos los corazones solidarios que se unen para darle pelea a estas duras realidades.

Ojalá los gobiernos le den más prioridad a este flagelo que se lleva vidas cada año.