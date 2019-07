Realizarán investigación sobre “violencias ocultas”

Desde la Fundación Siglo XXI están emprendiendo un proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. El mismo, ya tuvo su primera parte en San Pedro y ahora realizarán la segunda.

Se llama “Cerrando Brechas II”, y uno de sus principales objetivos está puesto sobre los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a la Justicia, información que recabaron tras una investigación. “Las mujeres no creen en la Justicia que está instalada en Jujuy, la Justicia no las ayuda, dicen. Aunque debo hacer una salvedad con una jueza de género de San Pedro que nos convocó y trabaja en esta problemática”, aseguró Marcia Baranosky, presidente de la fundación “Siglo XXI”.

Al respecto afirmó que “vamos a trabajar sobre violencias ocultas, porque el femicidio es la expresión más violenta pero en el camino hay muchas violencias que en Jujuy nadie las trata y las políticas públicas no las asumen. Una de las más serias es la violencia obstétrica y la que padecen las mujeres migrantes, esas dos cuestiones vamos a investigar”.

Por último manifestó que “los principales obstáculos son los trámites, las idas y vueltas. Y eso cuesta vidas porque en ese lapso las matan. Un caso importante fue el de Nahir Mamaní que fue con una cuchillada y le dieron turno para dos meses, y en ese tiempo la mataron. No son suposiciones, las mujeres dicen que ese es un serio obstáculo”.

En San Pedro se pudo dejar instalada una incipiente articulación entre las organizaciones de mujeres que sostienen a las que sufren violencia y los organismos públicos.

Sobre los datos que brindó el informe de “Mumalá” que dice que Jujuy tiene una de las tasas más bajas de femicidios del país en lo que va del año, Marcia Baranosky, presidente de la fundación “Siglo XXI” que trabaja de forma intensa en nuestra provincia por la problemática de violencia de género, opinó que “estos datos no son un cuadro de honor, al contrario, la violencia sigue existiendo y el machismo en Jujuy está a la orden del día”.

“Que haya menos muertes en Jujuy no quiere decir que ya no exista la violencia, hay violencias ocultas. Hay muchos hechos que no se registran, las mujeres no denuncian, la Policía sigue siendo ineficiente, y otras cuestiones”, remarcó.