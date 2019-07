Vidal ubicó a De la Rúa como mejor presidente que Néstor Kirchner y Cristina Fernandez 

Invitada al programa Corea del Centro, conducido por Ernesto Tenembaum y María O`Donnell, Vidal fue invitada a participar de un juego en el que puso en los últimos tres lugares de su particular ránking a Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y, en el último puesto, Cristina Kirchner.

“Debés ser de las primeras que no deja a De la Rúa al fondo”, le remarcó O`Donnell, a lo que la gobernadora de Cambiemos respondió que “el de De la Rúa fue un gobierno honesto, que sin duda dejó a la Argentina en una crisis profunda pero que no fue solo responsabilidad de él sino que también hubo algo acá (señalando a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde)”.

En su lista, la gobernadora ubicó en primer lugar a Raúl Alfonsín, luego a Duhalde, abajo a Menem y por último a los ya mencionados, De la Rúa, Néstor y Cristina. No mencionó a Mauricio Macri, que no forma parte de las opciones por no haber concluído todavía su mandato.