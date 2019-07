Quiaqueño busca ayuda urgente de los jujeños

Se sustenta solamente con una pensión no contributiva y no puede afrontar gastos.

Hugo Oscar Chauque es un quiaqueño de 53 años que atraviesa por un delicado estado de salud, su certificado de discapacidad está próximo a vencer y necesita ayuda para poder regresar a su casa y costear los gastos que demanda que una persona del interior esté en nuestra capital esperando a ser atendido en el hospital cabecera.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy dijo que “apelo a la colaboración de la gente, estoy pasando por un momento difícil de salud, tengo un brazo quebrado que me atendieron en el hospital de La Quiaca, pero mis huesos no soldaron y aquí en el hospital Soria me dijeron que me tienen que operar otra vez. En La Quiaca no me pueden atender porque me dijeron que no hay especialista, además por lo que cobro pensión no contributiva tengo el Programa Incluir Salud y me dijeron que no lo reciben en el hospital, que sólo pueden darme medicamentos”.

Aseguró que no solo tiene problemas en el brazo, sino que tiene las arterias del corazón obstruidas y problemas en el estómago e hígado lo que le provoca que el abdomen se hinche, sumado al problema del corazón le provoca agitación y no puede trasladarse con facilidad. Por otro lado, Chauque posee certificado de discapacidad que está próximo a vencer y su único sustento es una pensión no contributiva.

“Mañana (por hoy) tengo turno en el hospital, pero en el Ministerio de Salud me dijeron que no pueden atenderme de todos mis problemas, que pueden hacerlo sólo uno por vez”, aseguró Chauque. Comentó también que hace dos años fue intervenido quirúrgicamente en sus genitales por una infección, “me operaron mal, porque tengo problemas para orinar. Hice la denuncia, pero no la tomaron en cuenta y no me llamaron para hacer una cirugía reconstructiva”, agregó angustiado.

Pide ayuda a toda la comunidad para poder regresar a La Quiaca, “sólo cobro una pensión no contributiva y no me alcanza para ir y venir a cada rato, sólo para el pasaje para mí y mi hija necesito de $700 y con lo que cobro no me alcanza”.

Quienes deseen colaborar con Don Chauque pueden comunicarse con él al celular 3885434573.