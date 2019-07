Marisol Martínez brinda recital en la ciudad

La joven folclorista santafesina Marisol Martínez actuará esta noche a las 22 en el resto bar cultural ubicado en Junín 50, durante un espectáculo en el que presentará su primer material discográfico llamado "Una mirada diferente" que grabó con solo 15 años con temas de su autoría. Además la velada contará con la actuación especial del artista humahuaqueño José Simón.

Martínez de 21 años llegó a Jujuy el domingo y durante su estancia a nuestra ciudad recorrió distintos medios de comunicación promocionado su música. Así durante su paso por nuestro medio contó que visitó "Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y ahora Jujuy. Y en cada provincia me quedan amigos que me brindan mucho cariño", dijo. Luego manifestó que ya está preparando un nuevo disco, "el cd nuevo incluirá temas míos y de autores amigos que no son tan conocidos. Además formará parte de este material Cuti Carabajal, cantaremos juntos un tema mío que el mismo eligió, se llama "Pueblo transparente", es una canción que inicia como vidala, sigue como bossa nova y termina como chacarera. El disco también contará con la colaboración de Peteco, Horacio Banegas y otros artistas y figuras reconocida del mundo de la música que confían en este proyecto", destacó.

También contó que estudia Educación Física y es la conductora del programa radial "La juntada de Marisol" en Rosario, "un espacio en LT3 donde comparto con otros artistas jóvenes", dijo.

Nacida en Villa Gobernador Gálvez también contó que desde hace varios años organiza en esa ciudad santafesina una peña con muy buena repercusión, "este año se realizará el 24 de agosto y contará con actuaciones de Agustín Isasmendi de Catamarca, Franco Cabullo de Río Tercero, Los Chaza de Buenos Aires, La Callejera y yo", detalló.

Finalmente invitó a los jujeños a seguirla en redes sociales, "Jujuy me supergustó, se me están pasando los días volando", indicó para concluir.