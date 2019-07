VIDEO. Manny Pacquiao venció a Keith Thurman e hizo historia a sus 40 años

En el Estadio MGM Grand de Las Vegas, Manny Pacquiao agigantó su leyenda. Es que en una nueva noche de apasionante boxeo, el filipino derrotó a Keith Thurman para quedarse con el título mundial de la AMB en la división wélter. El fallo fue por decisión dividida: 114-113 para el estadounidense y doble 115-112 para Pac-Man.

Pese a la gran diferencia de edad entre ambos púgiles (Manny tiene cuarenta años mientras que su rival de turno posee treinta), la contienda fue muy pareja, al punto de que tuvo que definirse por tarjetas. Con esta victoria, Pacquiao se convirtió en el quinto campeón mundial con más de cuarenta años de edad. LE PUEDE INTERESAR Corren la tercera fecha del Club Jujeño El Carmen alberga el sexto capítulo



Ni bien culminó la pelea, el oriundo de Kibawe atendió a los periodistas de ESPN y valoró su rendimiento dentro del ring. “Estaba feliz porque fue una buena pelea, era un oponente muy fuerte. Fue nuestro plan, teníamos que tener mucho cuidado porque era un peleador fuerte. Estoy seguro de que aquellos que vinieron aquí disfrutaron de una maravillosa pelea”, aseguró en primera instancia.

Después, Manny destacó el apoyo del público, mientras que también dejó entrever que volverá al cuadrilátero en 2020. “Amo a los fans, gracias por venir y disfrutar de esta pelea. Thurman no es un oponente fácil, es un excelente boxeador. Sabía que iba a ser una pelea fuerte y no me equivoqué. Mi próxima pelea posiblemente sea el siguiente año”, explicó.

En tanto, el político dejó en claro que sus cruces verbales con Keith solo fueron para promocionar el evento. “No soy el tipo de boxeador que se caracteriza por ser un hablador, solo hice lo que debía hacer: promocionar la pelea. Llevamos a cabo un montón de cosas para eso, él hizo lo mejor y yo también: el objetivo es hacer feliz a la gente”, manifestó.

Por otro lado, Thurman tomó la palabra y elogió a su rival de turno. “Pacquiao es un gran boxeador, uno de los mejores. Sé que tiene una gran experiencia, me encantaría una revancha. Estuvo muy cerca, él empezó la batalla muy bien, tuvo su mejor momento allí. Fue una bendición y una lección a la vez. Gracias, Manny”, expresó Keith, quien nació en Clearwater, Florida.

Consultado acerca de los motivos por los cuales Pacquiao lo derrotó, el boxeador estadounidense de 30 años fue contundente: “Habría deseado tener un poco más de apertura para ir al golpe por golpe. Sentí que el comenzó a cansarse, pero cuenta con la experiencia necesaria para manejar las distintas situaciones en el ring. Estuve un poco condicionado, mi golpe por afuera estuvo siempre detrás de Manny“.