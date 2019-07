Se duplicó la demanda de aspirantes para la Policía

Las preinscripciones para aspirantes a las carreras de técnicos y agentes: policiales y penitenciarios, estuvieron abiertas los primeros días de mayo hasta el 15 de junio. Durante todo ese tiempo, alrededor de 7.100 jóvenes se anotaron para ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública (Issp). Esa cantidad de ciudadanos duplicó a la del año pasado, que había sido de menos de 3.400 (en 2017 para el ingreso del 2018).

De esos 7 mil aspirantes, este año, solo 4.500 pasaron la primera instancia de exámenes. Asimismo, desde el Issp, recordaron que hasta el 10 de agosto, los inscriptos tendrán plazo para presentar el formulario del examen psicológico.

Y es que en esta oportunidad, el Issp modificó tanto el proceso de incorporación como el orden de los exámenes. Por lo que una vez concluida la instancia psicológica, proseguirá el examen médico (más una auditoría médica), para luego dar lugar a la evaluación de aptitud física.

Cumplida la última etapa, en caso de que los aspirantes estén aptos, realizarán la instancia evaluativa, por lo que las cartillas del examen intelectual que se utilizaban años anteriores quedaron obsoletas y este año se incorporará un cursillo de ingreso -eliminatorio- que tendrá lugar en enero del 2020.

En cuanto a las vacantes para las diferentes carreras, en la sede central del Issp, ubicada en avenida Forestal, la profesión como oficial de la policía es de 100 vacantes y para penitenciario alcanza los 40 cupos. En tanto que para agentes de policía, es de 200 y agentes penitenciarios 50. Asimismo, las sedes de Libertador, Humahuaca y Monterrico, donde únicamente se lleva a cabo la carrera de agente de policía, cuentan con un cupo de 60 aspirantes.

Un perfil determinado

El Tribuno de Jujuy dialogó con la rectora del Issp, Carolina Calvó, quien dio detalles de las diferentes instancias que deben atravesar los jóvenes y las nuevas novedades que lleva a cabo el organismo que forma a la policía de nuestra provincia.

Explicó así que los aspirantes se encuentran en proceso de incorporación, para lo cual, ya han presentado la documentación, el legajo y retirado los formularios para el examen psicológico.

Indicando que, en esta convocatoria, dicho examen se lleva a cabo a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos, que ya ha emitido una nómina de todos aquellos profesionales (en total son 39) para hacer el psicodiagnóstico preocupacional, debido a que cada carrera tiene un perfil determinado de aspirantes. "Los psicólogos hacen los exámenes y nos envían los formularios, los cuales nos indican si se ajustan al perfil solicitado", dijo Calvó.

Instancia médica del Issp

Los aspirantes que logren pasar la instancia psicológica, deberán realizar los diferentes estudios médicos que solicita el Instituto Superior de Seguridad Pública (Issp). De esa manera proseguirán con la evaluación física. La rectora Calvó especificó que los diferentes estudios médicos podrán ser realizados en hospitales públicos, en clínicas privadas o a través de médicos particulares, siempre y cuando tengan todos los análisis solicitados. Entre ellos se encuentran el electroencefalograma, el cardiológico, exámenes de visión y de sangre. Seguidamente los aspirantes pasarán a la auditoría con médicos de la Policía de Jujuy.

La prueba psicológica cuesta $ 1.200

Desde la semana pasada, los aspirantes a diferentes carreras del Issp empezaron a realizar el examen psicológico en el Colegio de Psicólogos, en calle Coronel Puch 647. Allí pueden elegir cuál profesional los evaluará, según la nómina. De esta manera, de lunes a viernes de 8 a 15 se está haciendo la entrega de una orden de atención en donde se especifica el nombre, apellido y DNI, además de aclarar si se efectuó el pago del arancel de $ 1.200 si realizara el trámite con obra social propia, según lo convenido.

Además, los aspirantes deben saber que en ningún caso el profesional podrá cobrarles arancel diferenciado (salvo el estipulado por la obra social si correspondiera) bajo apercibimiento de ser denunciado en el Colegio. Asimismo, el examen se realizará por única vez y el aspirante no podrá repetirlo en caso de obtener resultados desfavorables. En tanto que el duplicado del formulario con los resultados, deberá ser entregado en el Issp dentro de las 48 horas de finalizado el examen. Respecto al costo para realizar dicho trámite, la rectora Carolina Calvó explicó que este fue acordado por el Colegio de Psicólogos, “este tipo de exámenes, si uno lo hace de manera particular va desde los $ 3.500”, dijo.

Cursillo de ingreso durará un mes

La etapa de evaluación intelectual de los aspirantes a diferentes carreras del Issp será tomada a través de un cursillo de ingreso eliminatorio que tendrá lugar en enero del 2020 y durará un mes. En él se abarcarán distintas materias apuntando a la seguridad pública y a la vez tendrá una introducción de cómo será la carrera dentro de la institución. “El intelectual no será tomado como años atrás porque no reflejaba realmente si los aspirantes tenían o no la competencia que se buscaba. Buscamos jóvenes que tengan comprensión lectora, redacción, interpretación, pensamiento lógico matemático y eso no se refleja con el intelectual que estábamos tomando. Porque eran cartillas y después los exámenes todos eran múltiple choice”, mencionó Calvó.

A su vez, especificó que cuando el aspirante ingrese a una carrera no podrá cambiarse a otra, salvo si se encontraba cursando la carrera de técnico, en la cual los requisitos son varios y muy exigentes, puede pedir un traslado a auxiliar. “Nos ha pasado que por situaciones económicas, no puede continuar con los estudios y piden el cambio a auxiliares y se le hace un plan de equivalencia para que el estudiante continúe el cursado”, sostuvo la rectora.