Acciones por el buen vivir de los adultos mayores

Sin lugar a dudas, realizar actividad física no tiene límite de edad. Así lo demostraron ayer adultos mayores durante la apertura de actividades del espacio "Activate" del barrio Coronel Arias. Los presentes disfrutaron de una jornada saludable en el salón de la parroquia San Lucas.

Bajo la consigna "Apuesta al buen vivir", la actividad organizada por la cooperadora del centro de salud del barrio tuvo como fin promocionar estilos de vida saludables a través de actividades físicas, recreativas y cognitivas. Asimismo, esta propuesta se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 10 en el mismo lugar.

Desde temprana hora más de treinta adultos mayores participaron de una jornada a puro movimiento, en la que pudieron socializar con sus pares y compartir diferentes experiencias. Es así que las ganas y el gran entusiasmo que reflejaron los adultos fueron claves para saber que la vejez es una etapa que se puede llevar con gran intensidad y felicidad.

El equipo de profesionales integrado por Fernando Echazú, Natalia Dávalos, Natalia Farfán, Víctor Andrade, Daniela Burgos y Yesica Maigua realizó diferentes tareas, entre ellas, estudios antropométricos (control del peso, talla y presión arterial). También apostaron pizarras con fotografías de las diferentes tareas que llevan adelante los adultos. Seguidamente se hizo actividad física que constó de tres instancias: baile, técnicas de relajación y respiración.

Incentivan y acompañan

"El espacio busca promover entornos saludables para el crecimiento y desarrollo personal, colectivo y social", sostuvo Burgos. A su vez, invitó a los adultos mayores a formar parte de los actividades, animarse a experimentar retos saludables que les permita vivenciar experiencias no solo de actividad física sino a encontrase con adultos mayores, compartir y mostrarse en la sociedad que todavía pueden hacer diferentes cosas.

Por su parte, Echazú recomendó a las personas llevar una vida saludable y buena alimentación consumiendo frutas de estación. Además apuntó la importancia de realizarse un control médico y contar con las vacunas necesarias para cuidar el cuerpo.

Las opiniones

Trabajaba en el Hospital de Niños, me jubilé y empecé a asistir a este espacio que para mi es muy importante. Me gusta mucho asistir a este lugar y estar en compañía de grandes personas y a la vez hacer que mi cuerpo adquiera más movimiento con actividad física. Fui al médico y me diagnosticó artrosis en el brazo derecho y con las actividades que me brinda este espacio puede notar mejoras en mi salud. Recomiendo a las personas que se sumen a las actividades.

En este espacio encontré mucha contención por parte de mis compañeros y profesores. Yo sufro de la enfermedad artritis reumatoide desde los 18 años y hace un mes me realicé los estudios y gracias a Dios estoy mucho mejor. Con el grupo de profesionales y compañeras del centro de salud, hacemos viajes a diferentes lugares y a eventos. Me llena de alegría y felicidad ser parte de este maravilloso grupo. Es bueno que la gente se sume, les hará muy bien.