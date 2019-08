Con la participación de la gente "es la única forma de defender la democracia"

El diputado provincial y presidente del bloque Justicialista en la Legislatura de Jujuy, Pedro Belizán convocó a todos los jujeños a expresarse en las urnas durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Fue luego de dejar su voto en la urna de la mesa 279 de la Escuela 111 San Francisco de Álava.

Allí el dirigente peronista justificó la convocatoria al afirmar que es "la única manera de defender la democracia".

En ese sentido, señaló que debe haber participación "para elegir a los hombres y mujeres que definen el futuro del país y de Jujuy". Al tiempo que agregó, hay que participar, ya que no es bueno decir 'no participo, no quiero ser parte de lo que viene'. Acá hay que ser parte, para que todos y cada uno de los ciudadanos expresemos y pongamos a trabajar a aquel candidato o candidata que creamos mejor para la Argentina y Jujuy".

Del mismo modo, indicó que hasta el momento, los comicios se están llevando con total normalidad en todas las mesas consultadas.

Al tiempo que confirmó que esperará los resultados junto al presidente del Partido Justicialista Rubén Rivarola.