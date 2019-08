Humahuaca le dio su cariño a Obras Básket

HUMAHUACA (Corresponsal) Fueron tres días intensos a puro básquet. Los humahuaqueños recibieron a Obras Básket, el club de Núñez que milita en la primera división de la liga más importante de nuestro país y dejaron una experiencia social y deportiva inolvidable.

La gira para el equipo de Obras Sanitarias fue altamente positivo cumpliendo así con todos los objetivos que se habían planteado.

En la primera jornada estuvieron visitando los medios, después fueron recepcionados por el intendente local y la Asociación de Básquet Humahuaqueña para posteriormente el seleccionado de básquet de la cuidad quebradeña, tanto femenino y masculino, pudieron disputar un partido amistoso donde el resultado fue lo de menos, las experiencias llevadas por los locales fue enorme, se denotaba no solo en los jugadores sino también en la tribunas del complejo juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria" con una gran algarabía y el afecto al ver a un gran equipo como lo es Obras Básket.

Los "rockeros", como así lo llaman en la liga nacional, socializaron con niños y jóvenes primero en el polideportivo del barrio Alto Independencia con la escuela de iniciación deportiva en básquet que trabaja en conjunto con la asociación, para luego dirigirse a la Escuela Primaria Nº 408, donde trabajaron movimientos coordinativos, fundamentos del deporte y juegos, donde hasta los mismos docentes se quedaron sorprendidos y asombrados de acción social que tuvieron.

Santiago Petersen, entrenador del equipo masculino de Obras Sanitarias, declaró: "Nos atendieron de primera, no nos faltó nada, estamos muy contentos con el recibimiento, cuando dijeron que teníamos que venir el club no dudé y hacer esta experiencia con dos equipos, venir a hacer no solo una acción deportiva sino solidaria, esta experiencia es enriquecedora no solamente para los chicos de Humahuaca sino para nosotros, es un gran intercambio". Consultado de como vio a los jóvenes locales dijo: "Me llamó mucho la atención, la actitud y con las ganas que jugaban, yo les decía a los jugadores nuestros, para mí es muy digno la entrega, la seriedad con que jugaron el partido, me gustó y nos costó mucho, pero lo más importante es haber logrado llegar y jugar".

Los jugadores de Obras tuvieron la oportunidad de visitar uno de los paisajes más atractivos que tiene la Quebrada, las Serranías del Hornocal, haciendo de este viaje más especial por haber conocido un lugar tan simbólico en el turismo de la provincia.

Para cerrar su visita, Obras volvió a disputar encuentros amistosos en el Complejo Juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria". Tanto la primera femenina como el combinado de U17 y U19, se enfrentaron con dos equipos cada uno. El primer elenco se midió con Club Regatas de Abra Pampa y CAI San Salvador de Jujuy, y el segundo con Altos Hornos Zapla de Palpalá y el seleccionado humahuaqueño.

Finalizando los encuentros, los visitantes obtuvieron en parte de agradecimientos artesanías locales especialmente elaboradas para esta oportunidad.

Obras se llevó un gran recuerdo de la provincia, el cariño y la calidez de los jujeños dejaron más que felices a los visitantes que destacaron la atención durante toda su estadía, sobre toro en el norte llevándose como recuerdo las bondades naturales que posee nuestra geografía, desde Humahuaca, Tilcara y en Purmamarca con el cerro de los siete colores y zonas aledañas.